congresso-do-peru-destituiu-presidente-por-incapacidade-moral.-entenda

Em votação relâmpago, o Congresso do Peru depôs a presidente Dina Boluarte pelo que considerou “incapacidade moral permanente”. A decisão ocorreu em meio a uma crise de violência vivida pelo país. O afastamento de Boluarte teve o voto de 118 congressistas.

No lugar de Boluarte e na ausência de um vice-presidente, foi nomeado como novo chefe de Estado o presidente do Legislativo, José Jerí. Ele fica no cargo até julho de 2026.

Com o afastamento, o Ministério Público do Peru pediu à Justiça que proíba Dina Boluarte de sair do país durante o inquérito.

Nas primeiras declarações após a destituição, ela descartou pedir asilo e negou ter culpa nas duas acusações contra ela, uma por lavagem de dinheiro e outra por negociação incompatível ou aproveitamento indevido do cargo.

“Sair do país não representa nem de longe o menor pensamento ou sentimento de patriotismo. Tanto que, depois de sete anos morando no exterior, voltei à minha terra natal porque queria servir ao Peru. Tenho paz de espírito”, declarou Boluarte a jornalistas.

Nos últimos nove anos, o Peru teve sete presidentes. Entre eles, três foram destituídos pelo Congresso; dois renunciaram e um completou o mandato interino. O mais recente é Jerí.