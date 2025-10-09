Conheça a simpatia da Lua cheia de outubro para amor e prosperidade

A Lua cheia de outubro chega carregada de intensidade e magia. É um momento de culminação, brilho e abundância quando o universo amplifica tudo o que vibramos. Por isso, é a fase perfeita para fazer simpatias voltadas para o amor e a prosperidade, abrindo caminhos para novas oportunidades e conexões verdadeiras.
Leia também
-
Como a Lua cheia pode ajudar os signos a encontrarem um novo amor
-
5 signos que vão viver amores intensos e fazer muito sexo em outubro
-
4 signos que vão viver fortes emoções até o fim do mês
Se você deseja viver um novo ciclo mais próspero e cercado de boas energias, anote essa simpatia especial que une o magnetismo da Lua cheia com a força dos seus desejos.
Confira abaixo:
Simpatia da Lua cheia de outubro para amor e prosperidade
Ingredientes
- Vela branca
- Rosa vermelha (ou pétalas de rosa)
- Colher de mel
- 3 moedas de qualquer valor
- Papel branco e caneta
Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.