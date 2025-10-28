Conheça as candidatas a Miss Universe Acre 2026 e vote quantas vezes quiser na sua favorita

O glamour, a beleza e o empoderamento feminino vão tomar conta da Usina de Arte João Donato, em Rio Branco, nesta quarta-feira, 29, a partir das 19h, durante a grande final do Miss Universe Acre 2026. O concurso, considerado o maior evento de beleza do estado, reunirá oito candidatas que representam municípios acreanos e a capital na disputa pela coroa mais desejada do Acre.
A vencedora garantirá o direito de representar o estado no Miss Universe Brasil, previsto para acontecer em abril, em São Paulo. A final estadual será transmitida ao vivo pela Líder TV, no canal local 10.1 e também no YouTube da emissora, permitindo que o público acompanhe cada momento do espetáculo.
Os ingressos para o evento estão à venda por R$ 70 na Ótica Novo Estilo, localizada na avenida Nações Unidas, 711, em frente ao Pronto Socorro de Rio Branco. Quem doar 2 kg de alimentos para o Instituto Anjos da Guarda pagará apenas R$ 50.
Segundo Allex Tomáz, CEO do concurso, o objetivo é proporcionar uma noite inesquecível. “Queremos apresentar um verdadeiro show profissional, com desfiles, performances e emoção do início ao fim”, destacou. A cerimônia contará com a condução do cerimonialista Erivelton Ximenes e, na transmissão televisiva, a apresentação será do jornalista M. Jota, âncora da Líder TV.
Como será a disputa
As candidatas foram confinadas desde segunda-feira, 27, em um hotel de Rio Branco, onde participam de entrevistas, ensaios e atividades com patrocinadores. Durante o confinamento, também foram feitas as fotos oficiais da edição.
Na final, as oito candidatas serão avaliadas em diferentes etapas até a formação do Top 5. A vencedora do título de Miss Popularidade — escolhida por voto popular — também garantirá vaga entre as finalistas, formando o Top 6. Em seguida, apenas três seguirão na disputa, compondo o Top 3. Uma delas será coroada como Miss Universe Acre 2025 pela atual detentora do título, Layane Castro.
Inovações e expectativas
Esta edição traz novidades, como a transmissão ao vivo em TV aberta, ampliando o alcance e a visibilidade do evento. Para Allex Tomáz, que tem mais de 25 anos de experiência no universo dos concursos de beleza, o elenco deste ano é um dos mais fortes já vistos. “Hoje, uma Miss precisa inspirar e motivar. Vamos ver mulheres reais na passarela”, afirmou.
Encerrada a etapa estadual, a equipe se concentrará na preparação para o Miss Universe Brasil, com o sonho de conquistar o primeiro título nacional para o Acre.
As candidatas
- Andressa Jamylle – Rio Branco
- Nicole Araújo – Epitaciolândia
- Jordana Castro – Plácido de Castro
- Maria Feitosa – Tarauacá
- Monica Lopes – Capixaba
- Maiquele Santos de Souza – Xapuri
- Inaiê Ferreira – Manoel Urbano
- Paula Silva – Feijó
Agora é a sua vez de participar: escolha sua favorita e torça por ela na grande final do Miss Universe Acre 2025!