Conheça Cam, cachorro que saiu do abrigo para resgatar outras vidas

Cam, um cachorro da raça golden retriever, foi entregue a um abrigo por seu antigo tutor. No entanto, o destino do pet tomou um rumo inesperado: hoje, ele ajuda a resgatar vidas em áreas de desastre.

O peludo atua como cão de busca e resgate nos Estados Unidos, ao lado do bombeiro Brock Bybee, da equipe Oklahoma Task Force 1.

A trajetória de Cam começou com um gesto de amor. Seu antigo tutor, que estava doente, decidiu entregá-lo ao abrigo Delaware Valley Golden Retriever Rescue (DVGRR), na Pensilvânia, para que ele tivesse a chance de encontrar uma nova família.

Mas o destino reservava algo ainda maior para o cão. Assim que chegou ao abrigo, os cuidadores perceberam que ele tinha um comportamento diferente: curiosidade aguçada, resistência física e entusiasmo por desafios.

Foi esse temperamento que chamou a atenção dos voluntários, que decidiram indicar Cam para o programa de cães de resgate da Search Dog Foundation (SDF), uma organização americana especializada em transformar cães resgatados em profissionais de salvamento.

Cam durante treinamento na SDF para se tornar um cão de resgate

Formação de Cam

A entrada de Cam no programa foi apoiada pela Rachael Ray Foundation, que financia o projeto Rescue Brigade, uma iniciativa criada para dar novas chances a cães de abrigos. Depois disso, o golden retriever passou por uma bateria de testes físicos e comportamentais.

Durante a formação, os instrutores avaliaram características como agilidade, foco, determinação e resposta a comandos. Cães de busca precisam ser confiantes em terrenos instáveis, escuros ou barulhentos, além de conseguir trabalhar por longos períodos sem se distrair.

Segundo a equipe do SDF, Cam se destacou desde o início. Ele mostrou grande capacidade de aprendizado, entusiasmo em completar tarefas e um jeito natural para o trabalho.

“Cam é um verdadeiro astro! A história dele prova que cães resgatados são cheios de amor, coragem e infinitas possibilidades. Eles só precisam da oportunidade certa”, disse Ray em entrevista a revista People.

Hoje, Cam atua em missões com a equipe de resgate da Oklahoma Task Force 1

Após meses de dedicação, o cachorro foi oficialmente certificado como membro das forças de busca e resgate.

Parceria canina

Em julho, Cam foi designado para trabalhar com o bombeiro Brock Bybee, que atua na Oklahoma Task Force 1, uma equipe especializada em operações de emergência e desastres naturais. Desde então, os dois formam uma dupla inseparável.

“Cam é um bom cão de resposta a desastres porque tem uma energia muito alta”, contou Bybee à People.

Segundo o bombeiro, o golden retriever encara cada missão com entusiasmo e resistência física. Porém, fora do trabalho, o cachorro leva uma vida tranquila, cercado pela família de Bybee, outros cães e momentos de lazer.

“Embora seja um cão de trabalho, ele é um membro da nossa família e pode ser apenas um cachorro quando não está trabalhando”, contou o profissional.

O golden retriever foi entregue a um abrigo e ganhou um novo destino

Missões e propósito

Hoje, o golden retriever participa de operações de busca em cenários de desastres, como terremotos, deslizamentos e colapsos de estruturas. Nessas situações, seu olfato apurado e sua habilidade de se mover com segurança entre escombros são fundamentais para localizar pessoas desaparecidas.

O trabalho exige preparo constante, e Cam segue em treinamento regular para manter suas habilidades em alto nível. O SDF acompanha de perto o desempenho dos cães formados e garante suporte contínuo para os tutores e equipes de resgate.

Para a Rachael Ray Foundation, histórias como a de Cam simbolizam o impacto do programa Rescue Brigade: oferecer novas oportunidades a cães que estão sem uma família.

“A fundação nasceu para dar aos filhotes resgatados uma segunda chance e um novo propósito”, disse Ray.