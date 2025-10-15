15/10/2025
Conheça Chucky, criminoso de 1,28m que aterrorizou a Bahia

conheca-chucky,-criminoso-de-1,28m-que-aterrorizou-a-bahia

Marcelo de Jesus Silva, conhecido pelo apelido de Chucky devido à sua estatura de 1,28m e suposta similaridade ao “Brinquedo Assassino”, marcou a história do crime na Bahia com uma trajetória violenta. Ele integrava um grupo de extermínio ligado ao traficante João Teixeira Leal, o Jão, um dos mais influentes de Pirajá, de quem era o “braço direito”. Ao longo de sua “carreira” criminosa, Marcelo participou de mais de 20 assassinatos, além de estar envolvido em tráfico de drogas, roubo e ações do grupo de extermínio.

Entre os crimes mais notórios está o triplo homicídio de 2006 em Alto do Cabrito, Salvador, que vitimou Junê Péricles dos Santos Santana, Igor Leonardo Cruz da Silva e Joílson dos Santos Santana, todos ligados ao tráfico de drogas.

Marcelo de Jesus Silva integrava o grupo de extermínio de Jão, composto por sete homens responsáveis pelos assassinatos. O grupo foi capturado em março de 2007 pelo Grupo Especial de Repressão a Crimes de Extermínio (antigo Gerce), com base em relatos de parentes das vítimas.

