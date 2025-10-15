Conheça Diogo Moreira, piloto que recoloca o Brasil na MotoGP

O Brasil voltará a ter um representante na MotoGP após quase 20 anos. O paulista Diogo Moreira, de 21 anos, foi anunciado como piloto da equipe LCR Honda para a temporada 2026 e será o primeiro brasileiro a competir na principal categoria do motociclismo mundial desde Alex Barros, em 2007.

A confirmação da contratação encerra um longo período de ausência do país na elite do esporte. Moreira chega à MotoGP após uma trajetória rápida pelas divisões de base.

Leia também

Nascido em Guarulhos (SP), Diogo começou a andar de moto ainda criança, influenciado pelo pai, o ex-piloto amador José Moreira. Aos cinco anos, já participava de competições de motocross e, ao longo da infância, acumulou títulos em campeonatos regionais. O talento precoce chamou a atenção, e a família decidiu apostar na carreira internacional do garoto.

Aos 13 anos, Moreira se mudou para a Espanha, um dos principais polos do motociclismo mundial. Lá, passou a disputar torneios de base e rapidamente se destacou pela técnica e regularidade. Em 2020, integrou a Red Bull Rookies Cup, campeonato que revelou nomes como Jorge Martín, Pedro Acosta e Enea Bastianini, onde conquistou pódios e se consolidou entre os principais jovens talentos do grid.

O bom desempenho rendeu um lugar na Moto3 em 2022, pela equipe espanhola MT Helmets. Logo na temporada de estreia, o brasileiro subiu ao pódio e foi eleito o melhor estreante do ano. No ano seguinte, seguiu na categoria e terminou o campeonato entre os dez primeiros.

Em 2024, Moreira subiu para a Moto2, pela Italtrans Racing Team, um passo decisivo em sua trajetória rumo à MotoGP. Mesmo enfrentando o desafio de adaptação às motos mais potentes, o paulista mostrou evolução ao longo do ano e consolidou-se como um dos nomes mais promissores da nova geração.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Diogo Moreira

Mirco Lazzari gp/Getty Images 2 de 2

Diogo Moreira está próximo de ser anunciado pela Honda

Gold & Goose Photography/Getty Images

O desempenho chamou atenção da Honda, que optou por promovê-lo à equipe satélite LCR Honda para a temporada 2026. Moreira será companheiro do francês Johann Zarco e terá a missão de ajudar a marca japonesa em um momento de reconstrução técnica e esportiva.

O retorno de um brasileiro à MotoGP reacende o interesse nacional pelo motociclismo, que viveu seu auge nos anos 1990 e 2000 com Alex Barros. Um dos pilotos mais experientes da história da categoria, Barros conquistou sete vitórias e 32 pódios em mais de 20 temporadas.

Com um estilo de pilotagem técnico e disciplinado, Diogo Moreira tem chamado atenção não apenas pelos resultados, mas também pela maturidade dentro e fora das pistas.

“Sem dúvidas, Diogo tem todas as qualidades para se tornar um dos maiores da MotoGP. Ele tem um talento inquestionável, uma grande paixão pelas corridas e já provou sua velocidade em todos os tipos de motos e disciplinas”, declarou recentemente Lucio Cecchinello, chefe da LCR Honda.

A estreia oficial de Diogo na MotoGP está prevista para março de 2026, na etapa do Catar, que tradicionalmente abre o calendário. Até lá, o brasileiro continuará participando de treinos com a equipe e deve atuar em eventos promocionais da Honda.