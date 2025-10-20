Conheça Djorden Santos, lutador que venceu pela primeira vez no UFC

No último sábado (18/10), foi disputada mais uma edição do UFC. Desta vez, o evento aconteceu em Vancouver, no Canadá. Entre os brasileiros está Djorden Santos, mineiro de 28 anos que conquistou a primeira vitória no Ultimate Fighting Championship.
Leia também
-
Ex-campeão do UFC, Charles do Bronx vence corrida de cavalos; confira
-
Lutadores brasileiros vencem no UFC em Vancouver; veja resultados
-
Brasileiro Djorden Santos vence pela primeira vez na história do UFC
-
UFC: Fight Night Vancouver tem duelo entre brasileiras do peso-palha
No Canadá, Djorden Santos lutou pela segunda vez no UFC. Após perder para Ozzy Diaz no UFC 313: Pereira vs. Ankalaev, disputado em Las Vegas no mês de março, o brasileiro deu a volta por cima e derrotou Danny Barlow após decisão dos árbitros.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Djorden Santos, lutador brasileiro que venceu pela primeira vez no UFC
Jeff Bottari/Zuffa LLC2 de 3
Djorden Santos, lutador brasileiro que venceu pela primeira vez no UFC
Jeff Bottari/Zuffa LLC3 de 3
Lutador do UFC, o brasileiro Djorden Santos
Cooper Neill/Zuffa LLC
Djorden Santos é natural de Belo Horizonte (MG), mas foi criado no interior de Goiás. Com apenas 13 anos, ele decidiu voltar para a terra natal em busca de se tornar um lutador de MMA. Porém, por conta das dificuldades, teve que retornar para a cidade goiana de Trindade.
O cartel de Djorden Santos é bastante positivo. Na carreira, ele atuou profissionalmente em 13 lutas, vencendo 11 confrontos e perdendo apenas duas vezes. Segundo dados do UFC, o brasileiro possui três vitórias por nocaute e quatro por finalização.