20/10/2025
Conheça Djorden Santos, lutador que venceu pela primeira vez no UFC
Conheça Djorden Santos, lutador que venceu pela primeira vez no UFC

No último sábado (18/10), foi disputada mais uma edição do UFC. Desta vez, o evento aconteceu em Vancouver, no Canadá. Entre os brasileiros está Djorden Santos, mineiro de 28 anos que conquistou a primeira vitória no Ultimate Fighting Championship.

No Canadá, Djorden Santos lutou pela segunda vez no UFC. Após perder para Ozzy Diaz no UFC 313: Pereira vs. Ankalaev, disputado em Las Vegas no mês de março, o brasileiro deu a volta por cima e derrotou Danny Barlow após decisão dos árbitros.

Djorden Santos, lutador brasileiro que venceu pela primeira vez no UFC

Djorden Santos, lutador brasileiro que venceu pela primeira vez no UFC

Djorden Santos, lutador brasileiro que venceu pela primeira vez no UFC

Lutador do UFC, o brasileiro Djorden Santos

Djorden Santos é natural de Belo Horizonte (MG), mas foi criado no interior de Goiás. Com apenas 13 anos, ele decidiu voltar para a terra natal em busca de se tornar um lutador de MMA. Porém, por conta das dificuldades, teve que retornar para a cidade goiana de Trindade.

O cartel de Djorden Santos é bastante positivo. Na carreira, ele atuou profissionalmente em 13 lutas, vencendo 11 confrontos e perdendo apenas duas vezes. Segundo dados do UFC, o brasileiro possui três vitórias por nocaute e quatro por finalização.

