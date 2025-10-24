Conheça Jaume Munar, adversário de João Fonseca no ATP da Basileia

Após avançar à semifinal do ATP 500 da Basileia com a desistência do canadense Denis Shapovalov, João Fonseca terá pela frente o espanhol Jaume Munar. Os dois se enfrentam neste sábado (25/10), às 10h. O experiente tenista de 28 anos é conhecido pela intensidade e pela crescente adaptação às quadras rápidas, deixando para trás o rótulo de especialista em saibro.
Natural de Santanyí, em Mallorca, Munar ocupa atualmente a 42ª posição no ranking da ATP, tendo alcançado sua melhor marca em setembro, quando figurou entre os 40 melhores do mundo.
Munar nunca venceu um título na carreira
Jaume Munar é o número 42 do mundo
Embora tenha se formado no saibro, onde conquistou boa parte de seus pontos no circuito, o espanhol vem se destacando cada vez mais em pisos duros. Só nesta temporada, somou 21 vitórias nesse tipo de quadra e apresentou atuações sólidas em torneios de alto nível. No Masters 1000 de Xangai, chegou a tirar um set de Novak Djokovic antes de ser superado por 2 sets a 1.
Munar também é presença frequente no Rio Open. Em 2024, chegou à final de duplas ao lado do compatriota Pedro Martínez, sendo derrotado pelos brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos.
Mesmo sem títulos na ATP, já disputou finais importantes, como a do torneio de Marbella, em 2021, quando foi superado por Pablo Carreño Busta.
Para João Fonseca, a semifinal contra Munar será mais um capítulo de afirmação no circuito. O brasileiro, busca sua primeira final de ATP nível 500.