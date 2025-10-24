24/10/2025
Conheça Jaume Munar, adversário de João Fonseca no ATP da Basileia

Após avançar à semifinal do ATP 500 da Basileia com a desistência do canadense Denis Shapovalov, João Fonseca terá pela frente o espanhol Jaume Munar. Os dois se enfrentam neste sábado (25/10), às 10h. O experiente tenista de 28 anos é conhecido pela intensidade e pela crescente adaptação às quadras rápidas, deixando para trás o rótulo de especialista em saibro.

Natural de Santanyí, em Mallorca, Munar ocupa atualmente a 42ª posição no ranking da ATP, tendo alcançado sua melhor marca em setembro, quando figurou entre os 40 melhores do mundo.

Embora tenha se formado no saibro, onde conquistou boa parte de seus pontos no circuito, o espanhol vem se destacando cada vez mais em pisos duros. Só nesta temporada, somou 21 vitórias nesse tipo de quadra e apresentou atuações sólidas em torneios de alto nível. No Masters 1000 de Xangai, chegou a tirar um set de Novak Djokovic antes de ser superado por 2 sets a 1.

Munar também é presença frequente no Rio Open. Em 2024, chegou à final de duplas ao lado do compatriota Pedro Martínez, sendo derrotado pelos brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos.

Mesmo sem títulos na ATP, já disputou finais importantes, como a do torneio de Marbella, em 2021, quando foi superado por Pablo Carreño Busta.

Para João Fonseca, a semifinal contra Munar será mais um capítulo de afirmação no circuito. O brasileiro, busca sua primeira final de ATP nível 500.

