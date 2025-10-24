Conheça o espanhol que enfrenta João Fonseca na semifinal do ATP

Após garantir vaga na semifinal do ATP 500 da Basileia com a desistência do canadense Denis Shapovalov, o brasileiro João Fonseca enfrentará um adversário experiente e em excelente fase: o espanhol Jaume Munar. A partida está marcada para este sábado (25/10), às 10h (horário de Brasília).

Natural de Santanyí, em Mallorca, Munar tem 28 anos e ocupa atualmente a 42ª posição no ranking da ATP — sua melhor marca até agora. Conhecido pela intensidade e consistência, o espanhol vem se destacando por sua evolução nas quadras rápidas, deixando para trás o antigo rótulo de jogador especialista em saibro.

Carreira e conquistas

Jaume Munar iniciou a carreira profissional em 2014 e foi destaque nas categorias de base, chegando a disputar a final juvenil de Roland Garros em 2014, quando perdeu para o russo Andrey Rublev. No circuito adulto, somou bons resultados especialmente em torneios do ATP Challenger Tour, onde coleciona vitórias consistentes.

Embora ainda não tenha títulos de ATP, Munar já esteve em finais importantes, como no ATP de Marbella (2021), em que foi vice-campeão após ser superado por Pablo Carreño Busta.

Nesta temporada, o espanhol vem chamando atenção pelo bom desempenho em pisos duros. Foram 21 vitórias nesse tipo de superfície, com atuações marcantes em torneios de alto nível. No Masters 1000 de Xangai, chegou a tirar um set do sérvio Novak Djokovic, antes de ser superado por 2 sets a 1.

Participação no Rio Open e destaque nas duplas

Munar é presença frequente nos torneios disputados no Brasil. No Rio Open 2024, foi finalista de duplas ao lado do compatriota Pedro Martínez, sendo derrotado pela dupla brasileira formada por Marcelo Melo e Rafael Matos.

Desafio para João Fonseca

A semifinal entre João Fonseca e Jaume Munar promete ser equilibrada. O brasileiro, sensação da nova geração do tênis mundial, busca sua primeira final em um torneio ATP 500, enquanto o espanhol tenta confirmar o ótimo momento e avançar à decisão.

📍ATP 500 da Basileia

📅 Data: Sábado (25/10), às 10h

🎾 Confronto: João Fonseca 🇧🇷 x Jaume Munar 🇪🇸

