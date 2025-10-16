Conheça os principais jogadores da Seleção para a Copa do Mundo Sub-17

A Seleção Brasileira Sub-17 está convocada para a Copa do Mundo a categoria. Na última terça-feira (14/10), o técnico Carlos Patetuci anunciou a lista de 21 atletas que representarão o Brasil no Mundial.

O time brasileiro conta com atletas que despontam como possíveis destaques da equipe. É o caso do atacante Dell, do Bahia. O jogador, apelidado de Haaland do Sertão, possui multa rescisória de R$ 640 milhões.

Ele liderou o Bahia nos títulos do Campeonato Baiano sub-17 e defendeu a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-16, em que terminou como artilheiro, com dois gols em quatro jogos.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Leo Piva/ Staff Images / CBF 2 de 5

Leo Piva / Staff Images / CBF 3 de 5

Rafael Ribeiro/CBF 4 de 5

Flickr/CBF 5 de 5

Reprodução/Conmebol

Em ascensão no Palmeiras, Luis Felipe atua como meio-campista e frequenta a equipe profissional do Verdão. Ele esteve em campo na vitória da equipe paulista por 4 x 1 sobre o Juventude, no último sábado (11/10).

Gabriel Mec é a grande estrela das divisões de base do Grêmio. Alvo de equipes do continente europeu, o jogador assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe gaúcha em outubro de 2024, possui dois jogos pelo time principal e multa rescisória em 50 milhões de euros (cerca de 312 milhões).

Ângelo Henrique atua pelo São Paulo, mas não será por muito tempo. O lateral-direito de 16 anos foi vendido ao Strasbourg, da França e vai se transferir em janeiro de 2027. Ainda não atuou pelo time profissional do Tricolor Paulista, mas é destaque nas categorias de base.

Leia também

Confira a convocação

Goleiros:

João Pedro – Santos

Arthur Nascimento – Bahia

Lucas Andrade – Vasco da Gama

Defensores:

Angelo Henrique – São Paulo

Arthur Ryan – Fluminense

Derick Araújo – Palmeiras

Luis Eduardo – Grêmio

Luccas Ramon – Palmeiras

Vitor Hugo – Cruzeiro

Vitor Fernandes – Atlético-MG

Meio-campistas:

Zé Lucas – Sport

Luis Felipe – Palmeiras

Felipe Morais – Cruzeiro

Tiago Augusto – Grêmio

Vinicius Rocha – Santos

Atacantes:

Ruan Pablo – Bahia

Pietro Tavares – Cruzeiro

Dell – Bahia

Andrey Fernades – Vasco da Gama

Kayke Santos – Athletico-PR

Gabriel Mec – Grêmio

Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17

O Brasil está no Grupo H, que conta com Honduras, Indonésia e Zâmbia. A Amarelinha estreia no dia 4 de novembro, quando enfrenta os hondurenhos em jogo que acontece às 9h30 (horário de Brasília).

As duas equipes que mais pontuarem de cada chave se classificam. Enquanto isso, os oito melhores times que ficarem com a terceira posição também se classificam para o mata-mata da competição.