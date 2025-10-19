Conheça Raye, a cantora que hackeou a indústria musical e virou hit sem gravadora

Cadê meu marido?! Essa é a singela pergunta que Raye faz no começo do hit “Whers’s My Husband” que tomou as paradas e as redes sociais com virais. Quanto à cantora, você a deve conhecer por outra canção muito famosa, “Escapism”, mas as músicas de sucesso são apenas a ponta do iceberg dessa artista britânica que ganha cada vez mais atenção, e com muita justiça. Conheça Rachel Keen, que virou a indústria de cabeça para baixo ao alcançar o estrelato como artista independente.

Apesar de ter apenas 27 anos, Raye já está no meio musical há muitos anos. Antes de estourar como cantora, ela foi uma das compositoras mais desejadas de todo o Reino Unido. Com canções escritas para artistas como Beyoncé, Jennifer Lopez, Charli XCX e Little Mix, Raye possui um catálogo extenso de hits escritos.

A britânica de origem suíça e ganesa é um daqueles casos de quem se descobre artista ainda muito cedo. Com aulas de piano, sua primeira composição foi feita aos 10 anos de idade. Ao longo da adolescência, recebeu apoio para buscar oportunidades.

Ainda com 13 anos, ela tentou participar do reality “Brittain’s Got Talent”, e não conseguiu. Sua primeira oportunidade real veio pela Polydor, gravadora conhecida no Reino Unido, e ainda apadrinhada por Olly Alexander, do Years & Years.

Porém, seu período na gravadora foi traumático e pouco proveitoso. Raye foi ato de abertura de alguns artistas em turnês pela Inglaterra, como Khalid e Jess Glyne. A cantora, que possui um timbre diferenciado e referências de jazz, foi submetida a ser apenas uma compositora, desperdiçando seu enorme talento.

Após diversos adiamentos de seu primeiro álbum e promessas vazias, Raye tomou a corajosa decisão de se tornar artista independente antes mesmo de ter seu primeiro hit. O que parecia ser o sepultamento de sua jovem carreira, foi o que a catapultou.

Com total controle criativo, a artista começou a lançar singles que viriam a integrar o álbum “My 21st Century Blues”, sucesso de crítica e venda. Dentre estas apostas estava “Escapism”, hit absoluto de pop trap que dominou as paradas em 2023. Com uma letra forte e refrão viciante, Raye se colocou como uma das principais artistas do mundo naquele momento. Atualmente, a canção possui mais de 1 bilhão de streams apenas no Spotify.

A era rendeu frutos. Além de diversos prêmios voltados para artistas independentes, Raye foi o grande nome do Brit Awards em 2024, o Grammy britânico. Na cerimônia, bateu o recorde de cantora mais premiada em uma única noite, incluindo Artista do Ano, Canção do Ano e Álbum do Ano.

A aclamação seguiu firme e forte. No Grammy de 2025, por exemplo, foi indicada à Artista Revelação e Compositora do Ano. No VMA, venceu Melhor Kpop por sua parceria com Doja Cat e Lisa, do Blackpink.

Após o sucesso de “Whers’s My Husband”, Raye está com tudo para dar o início para sua nova era, que promete ser marcante. Como artista independente, a britânica alcançou feitos difíceis até para quem possui uma enorme gravadora por trás.