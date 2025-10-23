Conheça Tiago Splitter, primeiro brasileiro a se tornar técnico da NBA

Tiago Splitter se tornou o primeiro treinador brasileiro da história a comandar um time da NBA. O técnico atuava como auxiliar de Chauncey Billups, que foi afastado por envolvimento com jogos ilegais. Assim, ele passa a assumir o posto principal do time.
Splitter nasceu em Blumenau-SC, em janeiro de 1985. A sua jornada não começou na sideline. Antes de assumir a função técnica, o brasileiro atuou durante 18 anos como pivô e ala-pivô, entre 1999 e 2017.
O trabalho do brasileiro no basquete começou na Espanha, em 2000, quando defendeu o Saski Baskonia, equipe que disputava a elite espanhola. No time, Splitter foi eleito o MVP em duas temporadas consecutivas (2006 e 2007) da Supercopa da Espanha.
Em 2007, Splitter foi selecionado pelo San Antonio Spurs no Draft da NBA. O jogador foi escolhido na primeira rodada, na 28ª posição geral.
Apesar disso, por questões contratuais, o pivô seguiu atuando na Espanha e passou a disputar a NBA apenas em 2010. Com o Spurs, ele tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar um título da liga, ao derrotar o Miami Heat por 4 a 1 nas Finais da NBA de 2014.
Na temporada seguinte, Splitter foi negociado com o Atlanta Hawks em movimentação que envolvia outro jogador: Georgios Printezis. Sua passagem pelo time de Atlanta foi curta, em decorrência de uma lesão que tirou o jogador das quadras durante um longo período.
Em 2017, o brasileiro mudou de equipe mais uma vez e foi defender o Philadelphia 76ers, fazendo a sua estreia em março daquele ano. O jogador não entrava em quadra desde janeiro do ano anterior em devido à lesão no quadril.
Sua carreira como jogador acabou cedo por conta do problema. Em 2018, o brasileiro optou pela aposentadoria, mas não deixou o esporte.
Seleção Brasileira de Basquete
Além dos times que defendeu na NBA e na liga espanhola, Splitter também conquistou títulos importantes com a Seleção Brasileira de Basquete. Em 2003, o pivô foi ouro no Campeonato Sul-americano e nos Jogos Pan-americanos.
Além disso, conquistou a Copa América de Basquete em três temporadas: 2005, 2009 e 2011. O jogador também esteve com o time nacional que disputou o Mundial de Basquete e as Olimpíadas de 2012.
Em abril do mesmo ano, Splitter foi contratado pelo Brooklyn Nets para assumir a função de olheiro profissional do time. Um ano depois, em 2019, ele foi promovido pela equipe para assumir um novo posto: treinador de desenvolvimento de jogadores.
Depois da passagem pelo Nets, Splitter foi contratado como auxiliar do Houston Rockets, onde ficou até 2023.
Uma nova função marcou a sua carreira. Antes, atuando apenas como auxiliar, ele assumiu o comando do Paris Basketball, sendo essa a sua primeira experiência como técnico principal. Splitter se tornou o primeiro brasileiro a treinar um time da EuroLiga.
Em junho deste ano, Tiago Splitter conquistou a Copa da França com o Paris Basketball. Foi o seu primeiro troféu como treinador na carreira.