17/10/2025
Conmebol anuncia árbitros das semis da Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol anunciou, na tarde desta sexta-feira (17/10), os árbitros escalados para as partidas das semifinais da Libertadores da América e da Sul-Americana. Por conta da participação de times brasileiros nas competições continentais, somente Anderson Daronco foi escalado.

Pela Libertadores, Jesús Valenzuela, da Venezuela, apitará o jogo entre Flamengo e Racing, da Argentina. O Maracanã será o palco do confronto de ida das semifinais.

No jogo do Palmeiras contra a LDU, Facundo Tello, da Argentina, será o dono do apito. A partida inaugural entre as duas equipes será no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

Daronco será o responsável pelo apito do embate entre Universidad de Chile, do Chile, e Lanús da Argentina, válido pela Sul-Americana. Já no confronto do Atlético-MG, contra o Independiente del Valle, do Equador, o juiz será Carlos Betancur, da Colômbia.

