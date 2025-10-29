29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Conmebol define estádio que receberá final da Sul-Americana

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
conmebol-define-estadio-que-recebera-final-da-sul-americana

A Conmebol definiu nesta terça-feira (29/10) o palco da grande final da Sul-Americana 2025. O estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, receberá a grande decisão da competição, que acontece no dia 22 de novembro.

A cidade recebe a grande final pela segunda vez consecutiva. Em 2024, o estádio La Nueva Olla foi a casa da partida entre Racing x Cruzeiro, que terminou com o título dos argentinos.

3 imagensFechar modal.1 de 3

Franklin Jácome/Agencia Press South/Getty Images2 de 3

Nathalia Aguilar – Pool/Getty Images3 de 3

Christian Alvarenga/Getty Images

O Atlético-MG conquistou a classificação para a final da competição nesta terça-feira (28/10) ao derrotar o Independiente del Valle por 3 x 1. O time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli é o primeiro finalista confirmado na disputa. Agora, o Galo aguarda o vencedor da outra semifinal que será disputada entre Lanús x Universidad de Chile, nesta quinta-feira (31/10), às 19h (horário de Brasília).

Esta será a primeira final disputada pelo time mineiro na competição. O caminho até a final teve apenas uma derrota, na fase de grupos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost