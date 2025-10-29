Conmebol define estádio que receberá final da Sul-Americana

A Conmebol definiu nesta terça-feira (29/10) o palco da grande final da Sul-Americana 2025. O estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, receberá a grande decisão da competição, que acontece no dia 22 de novembro.
A cidade recebe a grande final pela segunda vez consecutiva. Em 2024, o estádio La Nueva Olla foi a casa da partida entre Racing x Cruzeiro, que terminou com o título dos argentinos.
O Atlético-MG conquistou a classificação para a final da competição nesta terça-feira (28/10) ao derrotar o Independiente del Valle por 3 x 1. O time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli é o primeiro finalista confirmado na disputa. Agora, o Galo aguarda o vencedor da outra semifinal que será disputada entre Lanús x Universidad de Chile, nesta quinta-feira (31/10), às 19h (horário de Brasília).
Esta será a primeira final disputada pelo time mineiro na competição. O caminho até a final teve apenas uma derrota, na fase de grupos.