Conmebol divulga áudio do VAR em pênalti polêmico contra o Atlético-MG

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (22/10) os áudios do VAR referentes ao pênalti marcado contra o Atlético-MG na semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Independiente del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, no Equador. O lance, ocorrido aos seis minutos do primeiro tempo, gerou polêmica entre árbitro de campo e árbitros de vídeo.

A divulgação dos áudios mostrou divergência de interpretações sobre quem provocou o contato na jogada. Com a confirmação, o Independiente del Valle saiu na frente no confronto de ida das semifinais da Sul-Americana, deixando o Atlético-MG em desvantagem na busca por uma vaga na decisão.

Na jogada, Patrik Mercado foi lançado na área e caiu após dividida com o zagueiro Ruan Tressoldi. O árbitro colombiano Carlos Betancur assinalou a infração em campo, mas a cabine do VAR levantou dúvidas sobre a origem do contato.

“Vejo que o defensor já tem o pé no chão, e é o atacante que acaba acertando o jogador”, afirmou um dos assistentes de vídeo. Outro completou: “Ganha o espaço. O defensor ganha o espaço. OK, sem pênalti.”

Confira os melhores momentos da partida:

Apesar da recomendação de revisão, Betancur manteve a decisão inicial.

“Vejo que ele coloca o pé na trajetória do jogador. Para mim, continua sendo uma rasteira, porque o 16 se coloca na trajetória no momento em que o atacante vai chutar a bola. Depois da revisão, o jogador comete a infração. Confirmado o pênalti. Decisão final”, disse o árbitro.

Sornoza, ex-Fluminense, converteu a cobrança e abriu o placar para o time equatoriano.

Em suas redes, o time brasileiro expressou indignação. Veja a publicação.

É isso mesmo, @conmebol? Um vexame a arbitragem hoje no Equador! Esperamos alguma atitude em relação a essa vergonha. pic.twitter.com/QxY5E4qY5F

— Atlético (@Atletico) October 22, 2025

