CONMEBOL tenta ampliar Copa do Mundo para 64 seleções em 2030. Entenda modelo!

A CONMEBOL está articulando um movimento histórico nos bastidores do futebol internacional: nesta quinta-feira (2/10), durante reunião do Conselho da Fifa na Suíça, a entidade buscará convencer outros países a ampliar a Copa do Mundo de 2030 para 64 seleções participantes, superando as 48 já confirmadas para 2026. A entidade busca mais partidas sediadas em solo sul-americano, mais especificamente na Argentina, Uruguai e no Paraguai.

Proposta e Bastidores da Ampliação

A proposta será formalmente apresentada aos membros do Conselho da FIFA, contando com o apoio político dos governos de Uruguai, Paraguai e Argentina nesta quinta-feira (2/10). Com essa movimentação, a Conmebol sugere que o torneio tenha 64 equipes e que Argentina, Uruguai e Paraguai sejam sedes completas de grupos na fase inicial, recebendo ao menos 18 partidas na América do Sul.

Justificativas da Conmebol

A entidade argumenta que o Mundial de 2030 deve ser uma celebração de 100 anos do torneio, cuja primeira edição foi no Uruguai, em 1930. A ampliação permitiria mais seleções sul-americanas, mais partidas e maior visibilidade para a história e tradição do futebol do continente.

Resistência Internacional

Apesar da ofensiva da Conmebol, a expectativa é de forte resistência por parte de confederações como Uefa (Europa), Concacaf (América do Norte e Central) e AFC (Ásia), além de parte do próprio Conselho da FIFA. Preocupações logísticas, técnicas e financeiras estão entre os principais entraves. Nas discussões desta quinta-feira, serão reunidos 37 dirigentes, sendo 20 com tendência de votos contrários à ampliação. Não há definição prevista para hoje; uma decisão deve ficar para o Congresso da Fifa, em abril de 2026, no Canadá.

Impacto e Mudanças no Torneio

Caso a proposta avance, a Copa de 2030 terá um formato inédito: 128 partidas, seis países-sede (Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai), e quase um terço das federações filiadas à Fifa participando da festa do centenário. O modelo defendido pela Conmebol é pensado especificamente para 2030 e poderá voltar ao formato de 48 seleções posteriormente.

Visão Sul-Americana

Dirigentes da Conmebol e autoridades governamentais enxergam o centenário como oportunidade única para reforçar a tradição do continente no futebol mundial. A Fifa, porém, ainda vai analisar todas as implicações antes de qualquer decisão definitiva.