02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

CONMEBOL tenta ampliar Copa do Mundo para 64 seleções em 2030. Entenda modelo!

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A CONMEBOL está articulando um movimento histórico nos bastidores do futebol internacional: nesta quinta-feira (2/10), durante reunião do Conselho da Fifa na Suíça, a entidade buscará convencer outros países a ampliar a Copa do Mundo de 2030 para 64 seleções participantes, superando as 48 já confirmadas para 2026. A entidade busca mais partidas sediadas em solo sul-americano, mais especificamente na Argentina, Uruguai e no Paraguai.

Proposta e Bastidores da Ampliação

A proposta será formalmente apresentada aos membros do Conselho da FIFA, contando com o apoio político dos governos de Uruguai, Paraguai e Argentina nesta quinta-feira (2/10). Com essa movimentação, a Conmebol sugere que o torneio tenha 64 equipes e que Argentina, Uruguai e Paraguai sejam sedes completas de grupos na fase inicial, recebendo ao menos 18 partidas na América do Sul.

Veja as fotos

Reprodução/x: @Argentina
Lionel Messi em cobrança de faltaReprodução/x: @Argentina
Reprodução/x: @Argentina
Lionel MessiReprodução/x: @Argentina
Reprodução/Instagram: @fifa
A próxima Copa do Mundo acontece em 2026 nos Estados UnidosReprodução/Instagram: @fifa
Rafael Ribeiro/CBF
Campeão da Champions com o PSG, Marquinhos seguiu com a braçadeira de capitão na Seleção.Rafael Ribeiro/CBF
Rafael Ribeiro | CBF
A Seleção está atrás de Argentina e Equador na tabela de classificação.Rafael Ribeiro | CBF
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução

Leia Também

Justificativas da Conmebol

A entidade argumenta que o Mundial de 2030 deve ser uma celebração de 100 anos do torneio, cuja primeira edição foi no Uruguai, em 1930. A ampliação permitiria mais seleções sul-americanas, mais partidas e maior visibilidade para a história e tradição do futebol do continente.

Resistência Internacional

Apesar da ofensiva da Conmebol, a expectativa é de forte resistência por parte de confederações como Uefa (Europa), Concacaf (América do Norte e Central) e AFC (Ásia), além de parte do próprio Conselho da FIFA. Preocupações logísticas, técnicas e financeiras estão entre os principais entraves. Nas discussões desta quinta-feira, serão reunidos 37 dirigentes, sendo 20 com tendência de votos contrários à ampliação. Não há definição prevista para hoje; uma decisão deve ficar para o Congresso da Fifa, em abril de 2026, no Canadá.

Impacto e Mudanças no Torneio

Caso a proposta avance, a Copa de 2030 terá um formato inédito: 128 partidas, seis países-sede (Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai), e quase um terço das federações filiadas à Fifa participando da festa do centenário. O modelo defendido pela Conmebol é pensado especificamente para 2030 e poderá voltar ao formato de 48 seleções posteriormente.

Visão Sul-Americana

Dirigentes da Conmebol e autoridades governamentais enxergam o centenário como oportunidade única para reforçar a tradição do continente no futebol mundial. A Fifa, porém, ainda vai analisar todas as implicações antes de qualquer decisão definitiva.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost