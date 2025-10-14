14/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

“Conseguimos alguns pré-consensos”, diz presidente da COP30

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“conseguimos-alguns-pre-consensos”,-diz-presidente-da-cop30

O presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), embaixador André Corrêa do Lago, afirmou nesta terça-feira (14/10) que a Pré-COP, encontro de negociadores do clima que antecede a cúpula, foi positiva para mapear os limites dos países nas negociações. Segundo ele, os países conseguiram avançar no sentindo de estabelecer pré-consensos, que serão aprofundados no evento que começa em 10 de novembro em Belém (PA).

“Nós conseguimos avanços para consensos. […] Mas só nos últimos dias você vai saber se será possível obter consenso na maioria dos esquemas. As COPs tem essas dinâmicas de suspense. […] São pré-consensos. Eu acho que nós conseguimos alguns pré-consensos, sem confirmação de que já seja (um consenso de fato)”, explicou o embaixador.

A declaração ocorreu durante o segundo dia de Pré-COP em Brasília, reunião ministerial preparatória para a cúpula de Belém. O evento começou na segunda-feira (13/10) e terminou nesta terça.

Leia também

De acordo com a organização, 67 delegações participaram das negociações. Trata-se do último encontro entre negociadores do clima antes da cúpula.

O presidente da COP destacou que cada grupo formado pelos países integrantes das Nações Unidas tem “linhas vermelhas”, que são os limites que eles não aceitam ultrapassar e que ainda faltam muitos pontos para serem negociados.

“Você precisa ouvir muitas coisas e ter muito organizado quais são as posições de cada. Mas eu acho que o que houve aqui, o que foi extremamente útil ao fazer essa Pré-COP, é que nós já temos isso agora muito melhor mapeado. Porque eles foram muito claros nos limites que eles podem ou não podem aceitar no processo negociador”, afirmou Corrêa do Lago.

NDCs

Uma das principais preocupações da presidência da COP30 e de grande parte da delegação brasileira que conduzirá as negociações em Belém é a entrega das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês).

Até a última sexta-feira (10/10), 62 dos 196 países signatários da Convenção do Clima e do Acordo de Paris haviam apresentado suas novas metas climáticas. Entre os grandes emissores, no entanto, China e Índia ainda não oficializaram seus planos.

De acordo com a diretora-executiva da COP30, Ana Toni, 101 países se comprometeram a apresentar suas NDCs até o início da conferência, e a expectativa é de que o número chegue a 125 até o fim do ano.

Com as metas já submetidas, os cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) devem, no dia 23 de outubro, divulgar uma avaliação sobre a capacidade global de conter o aquecimento do planeta com base nas ambições apresentadas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost