“Conseguimos alguns pré-consensos”, diz presidente da COP30

O presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), embaixador André Corrêa do Lago, afirmou nesta terça-feira (14/10) que a Pré-COP, encontro de negociadores do clima que antecede a cúpula, foi positiva para mapear os limites dos países nas negociações. Segundo ele, os países conseguiram avançar no sentindo de estabelecer pré-consensos, que serão aprofundados no evento que começa em 10 de novembro em Belém (PA).

“Nós conseguimos avanços para consensos. […] Mas só nos últimos dias você vai saber se será possível obter consenso na maioria dos esquemas. As COPs tem essas dinâmicas de suspense. […] São pré-consensos. Eu acho que nós conseguimos alguns pré-consensos, sem confirmação de que já seja (um consenso de fato)”, explicou o embaixador.

A declaração ocorreu durante o segundo dia de Pré-COP em Brasília, reunião ministerial preparatória para a cúpula de Belém. O evento começou na segunda-feira (13/10) e terminou nesta terça.

De acordo com a organização, 67 delegações participaram das negociações. Trata-se do último encontro entre negociadores do clima antes da cúpula.

O presidente da COP destacou que cada grupo formado pelos países integrantes das Nações Unidas tem “linhas vermelhas”, que são os limites que eles não aceitam ultrapassar e que ainda faltam muitos pontos para serem negociados.

“Você precisa ouvir muitas coisas e ter muito organizado quais são as posições de cada. Mas eu acho que o que houve aqui, o que foi extremamente útil ao fazer essa Pré-COP, é que nós já temos isso agora muito melhor mapeado. Porque eles foram muito claros nos limites que eles podem ou não podem aceitar no processo negociador”, afirmou Corrêa do Lago.

NDCs

Uma das principais preocupações da presidência da COP30 e de grande parte da delegação brasileira que conduzirá as negociações em Belém é a entrega das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês).

Até a última sexta-feira (10/10), 62 dos 196 países signatários da Convenção do Clima e do Acordo de Paris haviam apresentado suas novas metas climáticas. Entre os grandes emissores, no entanto, China e Índia ainda não oficializaram seus planos.

De acordo com a diretora-executiva da COP30, Ana Toni, 101 países se comprometeram a apresentar suas NDCs até o início da conferência, e a expectativa é de que o número chegue a 125 até o fim do ano.

Com as metas já submetidas, os cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) devem, no dia 23 de outubro, divulgar uma avaliação sobre a capacidade global de conter o aquecimento do planeta com base nas ambições apresentadas.