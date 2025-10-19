“Conseguimos desenvolver um bom futebol”, diz Ceni após goleada

Em mais um compromisso do Campeonato Brasileiro, desta vez pela 29ª rodada, o Bahia goleou o Grêmio por 4 x 0 neste domingo (19/10) e voltou a vencer na competição. Rogério Ceni comentou sobre a mudança de postura da equipe nos duelos diante do Vitória e do Tricolor Gaúcho.
“Nós competimos lá (contra o Vitória) e não fizemos um grande jogo. Hoje competimos bastante e conseguimos desenvolver um bom futebol. Algumas peças mudaram daquele jogo para este, damos uma energia nova, um gás novo”, iniciou o técnico do Bahia.
Rogério Ceni ainda destacou que o time precisa evoluir em jogos fora de casa e comentou que o Tricolor de Aço poderia ter matado o jogo no primeiro tempo.
“Infelizmente temos dificuldade em apresentar o mesmo padrão de jogo fora e dentro de casa, precisamos evoluir nesse sentindo. Hoje o time evoluiu bem, tivemos o controle do jogo. No primeiro tempo a gente poderia ter definido o placar e fomos mais consistentes no decorrer da partida”, encerrou o treinador.
Agora, o Bahia entra em campo na quarta-feira (22/10). Em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço recebe o Internacional na Arena Fonte Nova, às 19h.