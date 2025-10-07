07/10/2025
Universo POP
Conselho do Corinthians aprova orçamento com previsão de déficit de R$ 83 mi em 2025

Escrito por Portal Leo Dias
O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou, nesta segunda-feira (7/10), no Parque São Jorge, o orçamento revisado apresentado pelo presidente Osmar Stábile. O documento projeta déficit de R$ 83,3 milhões para 2025, uma mudança drástica em relação ao superávit de R$ 37 milhões estimado pela antiga gestão de Augusto Melo.

A nova diretoria decidiu reavaliar o planejamento financeiro após concluir, ao assumir o comando do clube em maio, que as previsões anteriores não condiziam com a realidade econômica do Corinthians. O texto passou pelo Conselho de Orientação (Cori) antes de ser encaminhado à votação no Conselho.

Montagem/Osmar Stabile e Fabinho Soldado
Montagem/Osmar Stabile e Fabinho Soldado
Augusto Melo/Reprodução/Esporte News Mundo
Augusto MeloAugusto Melo/Reprodução/Esporte News Mundo
Reprodução/arenacorinthians
Reprodução/arenacorinthians
Torcida protestou contra o impeachment de Augusto Melo (Reprodução)
Torcida protestou contra o impeachment de Augusto Melo (Reprodução)

Ao todo, 136 conselheiros participaram da reunião, de um colegiado de 299 membros. Sem votos contrários, o documento foi aprovado e passa a balizar as contas do clube no próximo ano.

Diferenças entre gestões

A principal mudança aparece nas receitas com transferências de jogadores. Enquanto o orçamento anterior previa R$ 180,1 milhões, a gestão Stábile reduziu a estimativa para R$ 73,6 milhões, queda de 59,2%.

As despesas operacionais também subiram de forma expressiva, especialmente com pessoal, salários, direitos de imagem e encargos. O novo texto projeta R$ 492,7 milhões, alta de 42,5% em relação aos R$ 345,8 milhões previstos anteriormente.

A eliminação na Libertadores, ainda na terceira fase, contribuiu para a piora nas contas. O planejamento anterior considerava que o time chegaria pelo menos às oitavas de final. Com isso, houve queda nas receitas de direitos de TV (-2,1%) e bilheteria (-7,1%).

No Campeonato Brasileiro, a nova gestão ajustou a meta. Agora, o Corinthians projeta terminar entre o 8º e o 10º lugar, o que renderia cerca de R$ 210 milhões em receitas no ano. A previsão anterior cravava o 8º lugar, mas o time ocupa atualmente a 13ª posição.

Já os patrocínios devem render R$ 174,4 milhões, valor 17,5% menor que os R$ 211,6 milhões estimados na gestão de Augusto Melo, principalmente por causa de propriedades de marketing ainda sem negociação.

