Conselho notifica Colégio Selletus após denúncia de atividade irregular

O Conselho Estadual de Educação do Tocantins (CEE-TO) notificou o Colégio Selletus após receber denúncia de que a instituição abriu matrículas para educação básica sem pertencer ao Sistema Estadual de Ensino, requisito para funcionamento da instituição.

No dia 3 de outubro, a presidente do conselho, Markes Cristiana Oliveira dos Santos, solicitou manifestação do Colégio Selletus e recomendou a suspensão das matrículas até que a instituição esteja devidamente regularizada.

Apesar da denúncia e da notificação formal, as redes sociais do Colégio Selletus continuam divulgando a instituição. O site do colégio sugere o agendamento de visita por meio do WhatsApp. As informações podem configurar descumprimento da recomendação do Conselho Estadual de Educação.

O Colégio Selletus disse à reportagem que “os credenciamentos estão sendo devidamente tramitados no Conselho de Educação de acordo com os protocolos recebidos”. “Acrescento ainda que a notificação foi feita para a escola prestasse esclarecimentos acerca de uma denuncia anônima”, afirmou.