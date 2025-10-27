Conta de luz tem bandeira vermelha há cinco meses seguidos

A conta de luz dos brasileiros está com bandeira vermelha desde junho deste ano, alternando entre os patamares 1 e 2 — os mais caros do sistema tarifário. O acréscimo varia de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos (patamar 1) a R$ 7,87 a cada 100 kWh (patamar 2).
Além de pesar no bolso das famílias, a bandeira vermelha também tem pressionado a inflação. Em setembro, por exemplo, a energia elétrica residencial foi o principal destaque do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação do país. A alta de 10,31% na conta de luz no mês respondeu por 0,41 ponto percentual do índice total.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a manutenção da bandeira vermelha no patamar 2 influenciou diretamente o aumento dos preços.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o motivo para a permanência da bandeira vermelha é o baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, que estão abaixo da média e dificultam a geração de energia.
Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias
A Aneel explica que as bandeiras tarifárias sinalizam os custos reais da geração de energia em cada período, estimulando o consumo mais consciente.
Confira os tipos de bandeira e seus acréscimos:
- Bandeira verde – condições favoráveis de geração; sem acréscimo.
- Bandeira amarela – geração menos favorável; acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh.
- Bandeira vermelha – patamar 1 – geração mais custosa; acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh.
- Bandeira vermelha – patamar 2 – geração ainda mais cara; acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh.
Bandeiras tarifárias mês a mês em 2025
- Janeiro: Verde
- Fevereiro: Verde
- Março: Verde
- Abril: Verde
- Maio: Amarela
- Junho: Vermelha – patamar 1
- Julho: Vermelha – patamar 1
- Agosto: Vermelha – patamar 2
- Setembro: Vermelha – patamar 2
- Outubro: Vermelha – patamar 1
A Aneel divulgará a bandeira tarifária válida para novembro na próxima sexta-feira, 31 de outubro.