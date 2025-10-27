27/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Conta de luz tem bandeira vermelha há cinco meses seguidos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
conta-de-luz-tem-bandeira-vermelha-ha-cinco-meses-seguidos

A conta de luz dos brasileiros está com bandeira vermelha desde junho deste ano, alternando entre os patamares 1 e 2 — os mais caros do sistema tarifário. O acréscimo varia de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos (patamar 1) a R$ 7,87 a cada 100 kWh (patamar 2).

Além de pesar no bolso das famílias, a bandeira vermelha também tem pressionado a inflação. Em setembro, por exemplo, a energia elétrica residencial foi o principal destaque do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação do país. A alta de 10,31% na conta de luz no mês respondeu por 0,41 ponto percentual do índice total.

Leia também

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a manutenção da bandeira vermelha no patamar 2 influenciou diretamente o aumento dos preços.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o motivo para a permanência da bandeira vermelha é o baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, que estão abaixo da média e dificultam a geração de energia.

Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias

A Aneel explica que as bandeiras tarifárias sinalizam os custos reais da geração de energia em cada período, estimulando o consumo mais consciente.

Confira os tipos de bandeira e seus acréscimos:

  • Bandeira verde – condições favoráveis de geração; sem acréscimo.
  • Bandeira amarela – geração menos favorável; acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh.
  • Bandeira vermelha – patamar 1 – geração mais custosa; acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh.
  • Bandeira vermelha – patamar 2 – geração ainda mais cara; acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

Bandeiras tarifárias mês a mês em 2025

  • Janeiro: Verde
  • Fevereiro: Verde
  • Março: Verde
  • Abril: Verde
  • Maio: Amarela
  • Junho: Vermelha – patamar 1
  • Julho: Vermelha – patamar 1
  • Agosto: Vermelha – patamar 2
  • Setembro: Vermelha – patamar 2
  • Outubro: Vermelha – patamar 1

A Aneel divulgará a bandeira tarifária válida para novembro na próxima sexta-feira, 31 de outubro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost