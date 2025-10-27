27/10/2025
Contaminação em hospital deixa 33 funcionários infectados no ES

Um surto de contaminação no Hospital Santa Rita, em Vitória, no Espírito Santo, infectou 33 funcionários e mantém 12 casos suspeitos sob investigação. Até a tarde desse domingo (26/10), oito pessoas permaneciam internadas, sendo três em unidade de tratamento intensivo (UTI) e cinco em enfermarias.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), outros 12 novos casos suspeitos de pacientes e acompanhantes também são apurados. A origem da contaminação, que pode ser bacteriana ou fúngica, ainda não foi identificada.

