“Conte comigo”, diz Sabino a Lula em tom de despedida no Pará

Em tom de despedida, o ministro do Turismo, Celso Sabino, teceu elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante um evento no Pará, nesta quinta-feira (2/10), e afirmou que continuaria alinhado ao petista. O titular da pasta deixará o cargo a contragosto, por decisão do seu partido, o União Brasil, mas espera apoio do Planalto para concorrer ao Senado em 2026.

“O que fizemos juntos no turismo nunca será esquecido. Estou muito feliz e honrado de estar hoje, no meu estado do Pará, para lhe dizer que nada, nem um partido, nem um cargo ou uma ambição pessoal vai me afastar desse povo que eu amo e do estado do Pará”, afirmou Sabino.

Em seguida, dirigiu-se diretamente a Lula: “Conte comigo onde quer que eu esteja pra lhe apoiar, segurar na sua mão, porque sei do seu trabalho e de tudo que o senhor fez pelo Brasil e pelo estado do Pará”.

Lula viajou ao Pará nesta quinta e permanece até esta sexta-feira (3/10) para inaugurar uma série de obras. A capital, Belém, receberá no próximo mês a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30).

Sabino é deputado federal pelo estado, e pretende chegar ao Senado em 2027 com apoio de Lula e do governador Helder Barbalho (MDB). Ele chegou ao cargo de ministro como uma indicação do União Brasil, mas o partido rompeu relações com Planalto e exigiu que filiados deixem a máquina pública federal.

“Essa COP não trará benefícios só para a região metropolitana, prova disso é o que fizemos no Marajó. A Nova Doca além de ser um atrativo turístico, é uma obra dentro do coração do paraense, que traz orgulho, dignidade, para quando recebermos franceses, austríacos, e termos um ponto turístico digno”, comentou Sabino.

Despedida

Na última sexta-feira (26/9), Sabino anunciou a saída do cargo. “Tive uma conversa hoje com o presidente da República em virtude da decisão que o partido ao qual sou filiado tomou, de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel. Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido”, disse o ministro na ocasião.

Foi justamente quando ele indicou que a viagem ao Pará marcaria sua despedida. “O presidente pediu que eu acompanhasse nessa missão à cidade de Belém na próxima quinta-feira, e assim nós vamos estar”.