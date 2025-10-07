ContilNet participa de imersão no cooperativismo pelo Sicredi em Porto Alegre, Nova Petrópolis e Gramado

O site ContilNet participa do 10º Encontro Nacional com Jornalistas e Formadores de Opinião do Sicredi. O evento, que iniciou nesta terça-feira (7) e vai até quinta-feira (9), acontece em Porto Alegre, Nova Petrópolis e Gramado.

A proposta é fazer com que os profissionais de imprensa de vários estados do país realizem uma imersão no cooperativismo, entendendo a história do Sicredi – que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil – e como o modelo de negócios, que já soma mais de 9 milhões de associados, conseguiu se expandir por todo o Brasil.

O diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, César Bochi, fez a recepção dos jornalistas e formadores de opinião no primeiro dia do evento, no Centro Administrativo Sicredi (CAS), em Porto Alegre. A primeira agenda do dia contou com uma apresentação do complexo, uma explanação do diretor-presidente sobre os impactos produtivos do Sicredi e um panorama do cooperativismo no Brasil.

“Essa aproximação com a imprensa é muito importante porque podemos compartilhar com a sociedade em geral, além dos nossos associados, os nossos objetivos, compromissos e práticas, especialmente as de cunho social”, disse César Bochi.

Ainda na agenda do primeiro dia, ocorreu também o lançamento do Prêmio Sicredi Comunicação em Rede.

O jornalista Everton Damasceno, que representa o ContilNet no evento, afirmou que a imersão não se resume apenas ao aprofundamento no sucesso que o Sicredi alcançou, mas permite um amplo conhecimento acerca da importância do cooperativismo para o Brasil e o mundo.

“É muito gratificante entender um pouco mais sobre essa cooperativa de muito sucesso e, além disso, compreender melhor o papel que o cooperativismo exerce no país, especialmente no Acre, que também tem sido muito beneficiado com o Sicredi. O cooperativismo, sem dúvidas, alcança os lugares que as grandes marcas e instituições financeiras, por exemplo, não alcançam”, concluiu.

Os dois dias restantes do evento terão uma vasta programação em Nova Petrópolis e Gramado, com visitas à produção de cogumelos Du Organics, que é uma empresa associada ao Sicredi; visita à Praça Theodor Amstad e ao Memorial da Casa Cooperativa; apresentação com Tiago Schmidt, presidente da Sicredi Pioneira; e visita ao monumento “Força Cooperativa”.