23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Conto de fadas! Confira todos os detalhes da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
conto-de-fadas!-confira-todos-os-detalhes-da-festa-de-maria-flor,-filha-de-virginia-e-ze-felipe

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, celebra seu terceiro aniversário em uma festa digna de conto de fadas. O evento, todo decorado em tons de azul, conta com vestidos encantadores para as crianças, lustres imponentes, um castelo cenográfico e docinhos temáticos. A área de lembrancinhas está repleta de presentes, enquanto o bolo, totalmente decorado, leva no topo uma charmosa abóbora, reforçando o tema da princesa Cinderela e tornando cada detalhe inesquecível.

Veja as fotos

Foto: Portal LeoDias
Foto: Portal LeoDias
Foto: Portal LeoDias
Foto: Portal LeoDias
Foto: Portal LeoDias
Foto: Portal LeoDias
Foto: Portal LeoDias
Foto: Portal LeoDias

Leia Também

*Matéria em atualização

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost