Conto de fadas! Confira todos os detalhes da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, celebra seu terceiro aniversário em uma festa digna de conto de fadas. O evento, todo decorado em tons de azul, conta com vestidos encantadores para as crianças, lustres imponentes, um castelo cenográfico e docinhos temáticos. A área de lembrancinhas está repleta de presentes, enquanto o bolo, totalmente decorado, leva no topo uma charmosa abóbora, reforçando o tema da princesa Cinderela e tornando cada detalhe inesquecível.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Foto: Portal LeoDias Foto: Portal LeoDias Foto: Portal LeoDias Foto: Portal LeoDias Voltar

Próximo

*Matéria em atualização