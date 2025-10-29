29/10/2025
Contra o Flamengo, Racing busca final da Libertadores após 58 anos

contra-o-flamengo,-racing-busca-final-da-libertadores-apos-58-anos

O Racing enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (29/10), às 21h30, pela partida de volta da semifinal da Libertadores. Caso elimine o Rubro-Negro, a equipe argentina voltará para a decisão da competição pela primeira vez desde 1967.

Na ocasião, a La Academia venceu o Nacional, do Uruguai e conquistou o seu único título do torneio na história. Além disso, naquele ano, os argentinos foram da Copa Intercontinental após ganharam do Celtic, da Escócia.

Ao todo, o Racing foi para a final da Libertadores apenas uma vez. Já sobre semifinal, atual fase da competição, a equipe disputou apenas em quatro oportunidades, em 1967, 1968, 1997  e 2025.

Flamengo x Racing pela semifinal da Copa Libertadores

Flamengo x Racing pela semifinal da Copa Libertadores

Flamengo x Racing pela semifinal da Copa Libertadores

Nesta quarta-feira (29/10), a equipe volta a campo para tentar se classificar para a sua segunda decisão. Em partida no Estádio Presidente Perón, conhecido como El Cilindro, o time comandado por Gustavo Costas tem que reverter a desvantagem do jogo de ida, após serem derrotados por 1 x 0 no Maracanã.

Para isso, o clube de Avellaneda tem duas possibilidades. A primeira delas, vencer por diferença de um gol e tentar a  classificação nos pênaltis, ou vencer por dois gols ou mais e garantir a vaga na decisão ainda no tempo regulamentar da partida.

