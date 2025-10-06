Contramão, sem CNH: veja atitudes que causaram acidentes fatais no DF

Motorista sem habilitação, invasão de pista e não observação de distância mínima entre os veículos estão entre as atitudes que mais levaram a acidentes de trânsito fatais no Distrito Federal.
Um estudo da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), divulgado na quinta-feira (2/10), aponta que o comportamento das pessoas influencia na ocorrência de acidentes tanto em rodovias quanto em vias urbanas. O estudo considera os acidentes com mortes registrados em 2023 e 2024 na capital federal.
Segundo o documento, nas vias urbanas, as causas mais comuns de acidentes são transitar em local proibido e não observar a distância mínima entre veículos.
Nas rodovias federais, as batidas envolvem invasão de pista, transitar pela contramão e transitar em local impróprio.
Em relação aos fatores de risco, os três mais evidentes nas vias urbanas foram visibilidade, excesso de velocidade e infraestrutura. Nas rodovias federais, foram infraestrutura, visibilidade e excesso de velocidade. Veja:
Recomendações
O documento também apresenta recomendações ao Poder Público, a partir dos dados coletados. Entre as medidas sugeridas, estão:
- Melhorar a visibilidade, a infraestrutura e instituir recursos para redução da velocidade das vias, uma vez que são os fatores de risco que contribuíram com o maior número de mortes;
- Ampliar a fiscalização e campanhas de não consumo de bebidas alcoólicas antes e durante a condução de veículos;
- Aumentar a fiscalização e campanhas pelos órgãos de trânsito com o objetivo de reduzir os comportamentos de risco como: condutor sem habilitação, transitar em local proibido, atitude imprudente (nas vias urbanas) e invasão de pista/transitar pela contramão, transitar em local impróprio, atitude imprudente (nas Rodovias Federais).