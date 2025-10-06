Contramão, sem CNH: veja atitudes que causaram acidentes fatais no DF

Motorista sem habilitação, invasão de pista e não observação de distância mínima entre os veículos estão entre as atitudes que mais levaram a acidentes de trânsito fatais no Distrito Federal.

Um estudo da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), divulgado na quinta-feira (2/10), aponta que o comportamento das pessoas influencia na ocorrência de acidentes tanto em rodovias quanto em vias urbanas. O estudo considera os acidentes com mortes registrados em 2023 e 2024 na capital federal.

Segundo o documento, nas vias urbanas, as causas mais comuns de acidentes são transitar em local proibido e não observar a distância mínima entre veículos.

Nas rodovias federais, as batidas envolvem invasão de pista, transitar pela contramão e transitar em local impróprio.

Em relação aos fatores de risco, os três mais evidentes nas vias urbanas foram visibilidade, excesso de velocidade e infraestrutura. Nas rodovias federais, foram infraestrutura, visibilidade e excesso de velocidade. Veja:

Recomendações

O documento também apresenta recomendações ao Poder Público, a partir dos dados coletados. Entre as medidas sugeridas, estão: