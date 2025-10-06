06/10/2025
Universo POP
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

Contramão, sem CNH: veja atitudes que causaram acidentes fatais no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
contramao,-sem-cnh:-veja-atitudes-que-causaram-acidentes-fatais-no-df

Motorista sem habilitação, invasão de pista e não observação de distância mínima entre os veículos estão entre as atitudes que mais levaram a acidentes de trânsito fatais no Distrito Federal.

Um estudo da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), divulgado na quinta-feira (2/10), aponta que o comportamento das pessoas influencia na ocorrência de acidentes tanto em rodovias quanto em vias urbanas. O estudo considera os acidentes com mortes registrados em 2023 e 2024 na capital federal.

Segundo o documento, nas vias urbanas, as causas mais comuns de acidentes são transitar em local proibido e não observar a distância mínima entre veículos.

Nas rodovias federais, as batidas envolvem invasão de pista, transitar pela contramão e transitar em local impróprio.

Leia também

Em relação aos fatores de risco, os três mais evidentes nas vias urbanas foram visibilidade, excesso de velocidade e infraestrutura. Nas rodovias federais, foram infraestrutura, visibilidade e excesso de velocidade. Veja:

2 imagensFechar modal.1 de 2

Reprodução/SES-DF2 de 2

Reprodução/SES-DF

Recomendações

O documento também apresenta recomendações ao Poder Público, a partir dos dados coletados. Entre as medidas sugeridas, estão:

  • Melhorar a visibilidade, a infraestrutura e instituir recursos para redução da velocidade das vias, uma vez que são os fatores de risco que contribuíram com o maior número de mortes;
  • Ampliar a fiscalização e campanhas de não consumo de bebidas alcoólicas antes e durante a condução de veículos;
  • Aumentar a fiscalização e campanhas pelos órgãos de trânsito com o objetivo de reduzir os comportamentos de risco como: condutor sem habilitação, transitar em local proibido, atitude imprudente (nas vias urbanas) e invasão de pista/transitar pela contramão, transitar em local impróprio, atitude imprudente (nas Rodovias Federais).
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost