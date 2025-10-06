Contratos de parentes de diretores do INSS têm cláusula antipropina

Empresários que controlam quatro entidades que faturaram, juntas, R$ 700 milhões na farra dos descontos indevidos do INSS, revelada pelo Metrópoles, assinaram contratos de “consultoria” que continham até cláusula “anticorrupção” com familiares de dirigentes do Instituto Nacional do Seguro Social investigados por suspeita de terem recebido propina para permitir as fraudes contra aposentados.
A reportagem teve acesso a diversos contratos entre empresas desse grupo com consultorias do advogado Eric Fidelis, filho do ex-diretor de Benefícios André Fidelis, e Thaisa Hoffman, esposa do ex-procurador-geral do INSS Virgilio de Oliveira Filho. Esses pagamentos estão sob suspeita justamente de serem formas de propina aos agentes públicos investigados pela Polícia Federal (PF).
Como mostrou o Metrópoles no domingo (5/10), os empresários Igor Dias Delecrode, 28 anos, Felipe Macedo Gomes, 35 anos, Anderson Cordeiro, 38 anos, e Américo Monte, 45 anos, controlam as entidades Amar Brasil Clube de Benefícios, que faturou R$ 324 milhões com os descontos, a Master Prev (R$ 232 milhões), a ANDAPP (R$ 94 milhões) e AASAP (R$ 63 milhões).
Relatórios do Conselho de Controle de Ativiades Financeiras (Coaf) enviados à CPMI do INSS mostram que esses empresários, que também são donos de fintech, construtora e de uma empresa de crédito consignado, ostentam joias, casas e carros de luxo em Alphaville, região nobre de Barueri, na Grande São Paulo. Os dados também mostram ao menos um pagamento de Américo Monte a Erica Fidelis, no valor de R$ 93 mil.
Contratos “anticorrupção”
Um dos contratos é da Cálculo Certo, empresa de Felipe Gomes, com a Protected Soluções, do advogado Eric Fidelis, aberta em Alphaville — o filho do ex-diretor do INSS vive e trabalha em Recife (PE).
No documento, consta como objeto do negócio “serviços advocatícios especializados em desenvolvimento e licenciamento de software, sob encomenda, customizáveis, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação”. No documento, consta uma cláusula “anticorrupção”, por meio da qual as partes “garantem que não vão violar” regulamentos e cometer “suborno, extorsão ou propina”.
Outro contrato, também com a cláusula “anticorrupção”, foi assinado com a esposa de Virgílio de Oliveira Filho, também suspeito de corrupção na farra dos descontos indevidos. Neste caso, a prestação de serviços seria de “assessoria técnica empresarial e consultoria técnica preventiva em áreas profissionais, científicas e técnicas realizadas por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, cursos de educação profissional” a trabalhadores.
O Metrópoles procurou os citados na reportagem por meio de suas defesas e empresas, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.
Pagamentos do Careca do INSS
- O filho do ex-diretor de Benefícios do INSS e a esposa do ex-procurador-geral do órgão também receberam pagamentos do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.
- Segundo a PF, o escritório de Erica Fidelis recebeu R$ 1,46 milhão de uma das empresas do lobista.
- Já a Thaisa Hoffmann recebeu R$ 7,5 milhões de empresas do Careca do INSS no período das fraudes contra aposentados. Para ela, o lobista também tranasferiu uma Porsche Taycan, avaliada em mais de R$ 500 mil.
- Além desses valores, a PF também cita um acréscimo patrimonial do ex-procurador do INSS da ordem de R$ 6,3 milhões com a comercialização de imóveis no período que ocorriam os descontos irregulares de aposentados.
- “Posto isso, Virgilio Filho teve um incremento patrimonial de R$18.330.145,18 advindo da “farra do INSS”, afirma a PF ao somar os valores recebidos e os luvros com os imóveis.
- Além deles, o ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS Alexandre Guimarães recebeu, diretamente e por meio de sua empresa, R$ 313,2 mil do lobista, que está preso.