Conversas com a mãe foram decisivas para pronunciamento de Vini Jr. Entenda tudo!

A mãe de Vini Jr, Fernanda Cristina, teve papel decisivo na publicação do pedido público de desculpas do jogador à influenciadora Virginia Fonseca publicado em suas redes sociais, segundo informações exclusivas obtidas pelo portal LeoDias. Pessoas próximas ao atleta afirmam que ele está abalado com a repercussão do episódio e que a decisão de se pronunciar nas redes sociais só foi tomada após uma longa conversa com os pais.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, Vini Jr. ficou “irreconhecível” após a exposição do caso e buscou amparo na família para lidar com a crise. A mãe do atacante teria sido a principal voz a favor do pronunciamento, argumentando que toda mulher gosta de se sentir valorizada e que ele, fazendo isso, estaria demonstrando arrependimento genuíno pelas situações expostas por outros interesses amorosos do jogador.

Virginia Fonseca posta reflexão após pedido público de desculpas feito por Vini Jr. Virginia responde comentários de Poze em resposta direta Vini Jr Virginia Fonseca assistindo jogo do Real Madrid Virginia abre álbum de fotos de dia de curtição na Espanha com Vini Jr.

O jogador, ainda segundo interlocutores, chegou a comentar com pessoas próximas a intenção de pedir dois dias de folga ao Real Madrid para viajar ao Brasil e conversar pessoalmente com Virginia. Essa informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Lucas Pasin e confirmada pelo portal LeoDias. A ideia, no entanto, enfrenta resistência. Tanto o pai quanto o staff do atleta acreditam que a atitude pode prejudicá-lo perante o clube espanhol.

As informações apuradas pelo portal indicam também que Lidia Sousa, melhor amiga de Vini Jr., tem atuado de forma ativa na tentativa de amenizar os danos. O namorado dela faz parte da equipe jurídica do jogador, o que facilitou a aproximação com a equipe de Virginia. Segundo fontes, Lidia foi “escalada” por Vini para fazer o contato direto com a influenciadora e está em Mangaratiba com essa missão.

Lidia, inclusive, aparece na foto tirada dentro de uma sauna que viralizou nas redes sociais e deu origem a toda a polêmica. Ela teria assumido o papel de mediadora na crise, conversando com pessoas do entorno de Virginia para tentar restabelecer o diálogo entre as partes e minimizar o impacto da exposição.

Entenda o caso

Vini Jr. surpreendeu o público ao postar, em sua conta no Instagram, um pedido de desculpas para Virginia Fonseca, com quem ele mantinha um affair há alguns meses. O atleta, no entanto, seguia mantendo com outras mulheres, conforme exposto pelo titular deste portal, Leo Dias, que conversou com algumas delas, que apresentaram provas como prints de bate-papo no WhatsApp com o jogador. Com isso, o clima de romance entre eles se dissipou.

No texto, ele se explicou e aproveitou para se desculpar com a influenciadora. “Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir. A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes”, iniciou.

“Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, prosseguiu.

Vini Jr. finalizou assumindo a culpa pelo episódio. “Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”.