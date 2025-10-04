Cooperativa de Café expõe produtos na feira e miram crescimento internacional; confira

No segundo dia da Expo Fronteira 2025, realizada neste sábado (4) em Assis Brasil, a cooperativa CooCafé chamou atenção dos visitantes ao expor seus produtos e mostrar o potencial do café produzido no cidade. Os representantes da cooperativa, incluindo o presidente Silvano Lopes, destacaram a importância da feira para fortalecer a economia local e promover o agronegócio na tríplice fronteira com Bolívia e Peru.

Beto, um dos produtores da cooperativa, explicou que, embora o trabalho com café demande esforço, os resultados compensam. “Fazer muito dinheiro custa trabalho, mas é uma recompensa. Estamos representando toda a nossa cooperativa, vendendo nossos produtos e divulgando nosso trabalho”, afirmou.

Silvano Lopes destacou que a CooCafé é uma cooperativa recente, mas com grande potencial de crescimento. “É a primeira vez que participamos de uma feira. O trabalho da cooperativa é conjunto, desde o plantio até levar o produto ao mercado. Este ano, já produzimos 400 mil mudas em nosso viveiro, tudo aqui no Acre, sem precisar buscar fora do estado. Estamos cuidando de todo o processo para oferecer um café de primeira linha”, explicou.

A tecnologia também tem sido um diferencial para os produtores. Beto ressaltou que o café moderno cultivado pela cooperativa permite maior produtividade e qualidade. “Antes, em um hectare, a produção era menor. Hoje, com tecnologia, conseguimos aumentar a quantidade e a qualidade do café. Nosso objetivo é continuar melhorando e, futuramente, produzir aqui mesmo todo o material necessário para plantar”, disse.

Além do mercado interno, os representantes da CooCafé vislumbram a possibilidade de exportação para países vizinhos, como Bolívia e Peru, aproveitando a proximidade geográfica. “Quanto mais industrialização tivermos no nosso estado, mais barato os produtos ficam e o dinheiro circula aqui. Queremos crescer e, se Deus quiser, futuramente levar nosso café para fora do país”, afirmou Beto.

Assista a transmissão ao vivo da ExpoFronteira 2025 pelo canal oficial do ContilNet no YouTube: