Cooperativa Juruá Alimentos é reconhecida como entidade de utilidade pública em Cruzeiro do Sul

A Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul aprovou, por meio de decreto publicado na edição desta quarta-feira (1º) do Diário Oficial do Estado, o reconhecimento da Cooperativa Juruá Alimentos como entidade de utilidade pública. A medida reforça a importância do trabalho desenvolvido pelos produtores locais e foi recebida com gratidão pelo presidente da instituição, Adauto de Paula.

O reconhecimento valoriza o esforço de quem atua no campo e evidencia a atenção do poder público ao impacto do cooperativismo no desenvolvimento do município. A cooperativa, que já participa de eventos estaduais e nacionais com produtos como farofas gourmet e itens da agricultura familiar, amplia sua visibilidade e consolida sua relevância no setor.

Atualmente, a instituição contribui com diversas frentes sociais: fornece alimentos ao educandário que acolhe filhos de mães solo, apoia projetos de assistência a jovens, idosos, pessoas em situação de rua e dependentes químicos, além de colaborar com o programa Missão Família. Outro destaque é a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que vai reforçar a merenda escolar por meio do PNAE e do PAA.

Com o novo status, a Cooperativa Juruá Alimentos espera ampliar sua atuação, fortalecer o trabalho coletivo no campo e melhorar a qualidade de vida da população de Cruzeiro do Sul.