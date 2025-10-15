Coordenador do Palmeiras se manifesta sobre suspensão do sub-17; veja

15/10/2025
Escrito por Metrópoles
João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, se manifestou oficialmenteresponsável pela bas sobre o afastamento da equipe sub-17 do Campeonato Paulista. Nas redes sociais, o diretor ressaltou que a decisão não tem relação com caso de indisciplina. O Alviverde optou por não dar detalhes sobre o ocorrido.

“Por transparência e por eu não gostar de especulações. No caso do sub-17 não houve indisciplina, só uma decisão de como o clube pensa e age, sendo sempre os valores coletivos acima dos individuais (atletas, funcionários, empresários, família)”, escreveu João Paulo Sampaio.

Confira o post do coordenador da base do Palmeiras:

Ainda sobre o caso, João Paulo Sampaio declarou que a atitude do Palmeiras é um reflexo da forma como o clube pensa e age no mundo do futebol. Técnico do sub-17, também afastado, Artur Itiro também reforçou que a medida não está relacionada a caso de indisciplina.

“É uma decisão tomada pelo João Paulo Sampaio com intuito de reforçar a importância e o tamanho do Palmeiras acima de elencos (categorias e gerações), interesses e performances individuais ou resultados. O exemplo está sendo dado para essa e demais gerações sobre os valores pregados”, afirmou o treinador.

O grupo sub-17 do Palmeiras segue em treinamento para os demais torneios da temporada. A equipe ainda disputará a 3ª Super Copa Capital, em Brasília, no mês de dezembro.

