COP30: estados pedem Fundo Cerrado e inclusão na agenda internacional

O Consórcio Brasil Central enviou uma carta assinada por sete governadores ao presidente designado da COP30, André Corrêa do Lago. O documento pede que o bioma cerrado seja incluído na agenda climática internacional.

O grupo argumenta que o cerrado é uma “caixa d’água” para o Brasil, sendo a nascente de oito das doze principais bacias hidrográficas

brasileiras. Além disso, o agronegócio praticado no bioma “alimenta outros biomas vitais”.

Os Estados pedem que a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas de 2025, trabalhe pelo “fortalecimento de incentivos para atividades relacionadas à redução de emissões por desmatamento e degradação florestal”, inclusive por meio da criação de um “Fundo Cerrado no Brasil”.

Também requerem a ampliação do financiamento climático disponível e do acesso “em prol da conservação do cerrado” no Brasil. O grupo ainda pede que a conferência promova a criação e a operacionalização de mercados de carbono e de créditos de biodiversidade específicos para o bioma.

Assinam a carta:

Governo do DF

Governo de Goiás;

Governo do Maranhão;

Governo do Mato Grosso;

Governo do Mato Grosso do Sul;

Governo de Tocantins;

Governo de Rondônia.

COP30

A COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas de 2025, ocorrerá entre 1º e 21 de novembro, em Belém (PA).

O evento é o maior encontro de líderes globais para discutir e negociar medidas de combate às mudanças climáticas.