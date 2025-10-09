09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

COP30: estados pedem Fundo Cerrado e inclusão na agenda internacional

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cop30:-estados-pedem-fundo-cerrado-e-inclusao-na-agenda-internacional

O Consórcio Brasil Central enviou uma carta assinada por sete governadores ao presidente designado da COP30, André Corrêa do Lago.  O documento pede que o bioma cerrado seja incluído na agenda climática internacional.

O grupo argumenta que o cerrado é uma “caixa d’água” para o Brasil, sendo a nascente de oito das doze principais bacias hidrográficas
brasileiras. Além disso, o agronegócio praticado no bioma “alimenta outros biomas vitais”.

Os Estados pedem que a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas de 2025, trabalhe pelo “fortalecimento de incentivos para atividades relacionadas à redução de emissões por desmatamento e degradação florestal”, inclusive por meio da criação de um “Fundo Cerrado no Brasil”.

Também requerem a ampliação do financiamento climático disponível e do acesso “em prol da conservação do cerrado” no Brasil. O grupo ainda pede que a conferência promova a criação e a operacionalização de mercados de carbono e de créditos de biodiversidade específicos para o bioma.

Assinam a carta:

  • Governo do DF
  • Governo de Goiás;
  • Governo do Maranhão;
  • Governo do Mato Grosso;
  • Governo do Mato Grosso do Sul;
  • Governo de Tocantins;
  • Governo de Rondônia.

COP30

A COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas de 2025, ocorrerá entre 1º e 21 de novembro, em Belém (PA).

O evento é o maior encontro de líderes globais para discutir e negociar medidas de combate às mudanças climáticas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost