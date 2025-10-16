COP30: live colocará em discussão a transição verde no Brasil

O Brasil vive um momento decisivo na construção de uma economia mais sustentável, em que o crescimento passa a caminhar lado a lado com a preservação ambiental. Um dos pilares dessa agenda é o Fundo Clima, instrumento de financiamento que apoia projetos voltados à transição verde, à mobilidade urbana e à preservação das florestas — áreas fundamentais no enfrentamento das mudanças climáticas e na preparação do país para a COP30, que será realizada em Belém, em 2025.

Nesse contexto, o Metrópoles, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), promove o talk “O BNDES e a transição verde no Brasil”, que será transmitido ao vivo no dia 22 de outubro, às 15h, pelo canal do Metrópoles no YouTube.

O bate-papo contará com a presença do diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, que apresentará as iniciativas do banco no fortalecimento da agenda ambiental, detalhando ações nas frentes de financiamento climático, mobilidade urbana e restauração florestal.

Assista à live:

Nelson Barbosa

Nascido em 1969, no Rio de Janeiro, Nelson Barbosa é bacharel e mestre em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e PhD pela New School for Social Research.

Antes de ser convidado para assumir o Planejamento, Barbosa atuava como professor titular da Escola de Economia de São Paulo (FGV-EESP), além de ser professor adjunto do Instituto de Economia da UFRJ, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV) e membro dos conselhos de administração da Cetip e do Banco Regional de Brasília.

O economista teve passagens pelo Ministério do Planejamento e a Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda. Hoje, Barbosa é diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES.

Serviço

Live: “O BNDES e a transição verde no Brasil”

Data: 22 de outubro

Horário: 15h

Para acompanhar o bate-papo, basta acessar o link pelo Facebook e YouTube do Metrópoles.

BNDES

