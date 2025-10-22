22/10/2025
COP30: live discute um futuro mais sustentável para o Brasil

O Brasil vive um momento decisivo na construção de uma economia mais sustentável, em que o crescimento passa a caminhar lado a lado com a preservação ambiental. A transição verde, o enfretamento das mudanças climáticas e a preservação das florestas são temas que serão debatidos durante a COP30, que será realizada em Belém, em 2025.

Nesse contexto, o Metrópoles, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), promove o talk “O BNDES e a transição verde no Brasil”, que será transmitido ao vivo no dia 22 de outubro, às 15h, pelo canal do Metrópoles no YouTube.

O bate-papo contará com a presença do diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, que apresentará as iniciativas do banco no fortalecimento da agenda ambiental, detalhando ações nas frentes de financiamento climático, mobilidade urbana e restauração florestal.

