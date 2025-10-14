Copa Atlântico: Brasiliense joga bem, mas é eliminado pelo Palmeiras

O Brasiliense fez um grande jogo contra o Palmeiras nesta terça-feira (14/10), nas oitavas de final da Copa Atlântico Sub-19. O time do DF, entretanto, foi superado por 1 x 0 e se despediu da competição. Atrás no placar, o time criou ótimas oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes.
O jogo começou truncado. Os times chegavam bem ao ataque, mas não acertavam o passe no terço final do campo. Aos 13 minutos, o Palmeiras abriu o placar. Em uma jogada de velocidade, Antônio Marcos ganhou da defesa e tocou na saída do goleiro Felipe Mambai, 1 x 0.
O Brasiliense ficou perto de empatar aos 21. Em contra-ataque, Thiaguinho avançou em velocidade, driblou dois defensores e chutou forte. O atleta só não marcou um golaço por conta da grande defesa do goleiro adversário. A zaga afastou na sequência.
Aos 30 minutos, um erro claro da arbitragem prejudicou o Jacaré. O defensor palmeirense chegou com a sola da chuteira e atingiu gravemente Thiaguinho. Entretanto, o dono do apito inverteu a falta e ainda amarelou o jogador da equipe da capital federal.
Na segunda etapa, uma boa chance para cada equipe logo nos dois minutos iniciais. Primeiro, o Palmeiras chegou bem pela direita e finalizou para ótima defesa de Mambai. Na sequência, Pipi roubou a bola no ataque e cruzou para Pedro Ryan, que cabeceou para fora.
O Brasiliense passou todo o tempo pressionando e trocando passes em busca do empate. O time criou boas jogadas, mas o goleiro Alex, do Palmeiras, estava inspirado e conseguiu evitar o empate. A principal chance foi com Pedro Ryan, já no final da partida.
O Jacaré agora se prepara para a disputa da Copa Brasília Sub-20, competição local que começa em pouco menos de duas semanas.