16/10/2025
Copa do Mundo 2026 terá estreantes: Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde garantem vagas inéditas

As seleções conquistaram a classificação histórica após campanhas marcantes nas Eliminatórias da Ásia e da África

A Copa do Mundo de 2026 contará com três estreantes entre as seleções classificadas até o momento. Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde garantiram vaga pela primeira vez na história do torneio, que será disputado em Canadá, México e Estados Unidos.

A ampliação do formato da competição — que agora terá 48 seleções — abriu espaço para novas forças do futebol mundial, e as campanhas dessas equipes têm chamado a atenção dos torcedores.

Reprodução/ X @UzbekistanFA

🇺🇿 Uzbequistão faz história com técnico campeão do mundo

O Uzbequistão assegurou sua classificação ao terminar em segundo lugar em seu grupo nas Eliminatórias da Ásia. A equipe, que vinha de uma sequência de 11 jogos invicta, é comandada pelo italiano Fabio Cannavaro, campeão mundial com a Itália em 2006.

Sob o comando do ex-zagueiro, os uzbeques somam uma vitória e uma derrota em amistosos preparatórios, incluindo um duelo recente contra o Uruguai, que encerrou a série invicta da equipe.

🇯🇴 Jordânia alcança feito inédito e se prepara para a Copa Árabe

Também classificada pela Ásia, a Jordânia conquistou a vaga inédita após terminar na segunda colocação de seu grupo. O feito representa um marco na história do futebol jordaniano, que vive sua melhor fase.

Antes do Mundial, a equipe disputará a Copa Árabe, onde enfrentará o Egito, outra seleção garantida na Copa de 2026.

🇨🇻 Cabo Verde é a nova força africana

Na África, Cabo Verde completou o trio de estreantes ao liderar seu grupo nas Eliminatórias, superando seleções mais tradicionais do continente.

O país, que tem investido fortemente no desenvolvimento esportivo nos últimos anos, celebra o feito como a maior conquista de sua história no futebol.

🌎 Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026

  • Américas: Canadá (sede), México (sede), Estados Unidos (sede), Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai

  • Ásia e Oceania: Japão, Coreia do Sul, Austrália, Irã, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Uzbequistão e Nova Zelândia

  • África: Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal

  • Europa: Inglaterra

Com o número ampliado de vagas, novas seleções poderão conquistar classificação até o fechamento das eliminatórias, marcando a edição de 2026 como uma das mais diversas e democráticas da história da Copa.

