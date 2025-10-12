Copa do Mundo de 2026 chega a 21 seleções classificadas. Veja quais

Ao vencer Comores por 1 x 0, neste domingo (12/10), Gana se classificou para a Copa do Mundo de 2026 após garantir primeiro lugar no Grupo I das Eliminatórias Africanas. Os Estrelas Negras se tornaram a 21ª seleção confirmada no Mundial. Ao total, o torneio terá 48 países.

Gana se juntou a Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia entre os países africanos garantidos na Copa do Mundo. Restam quatro vagas para a confederação.

Esta é a quinta vez que o time treinado por Otto Addo se classifica para a competição — todas neste século. A melhor campanha foi em 2014, quando chegaram até às quartas de final.

