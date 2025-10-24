Copa do Mundo Feminina Sub-17: Brasil perde, mas avança às oitavas

A Seleção Brasileira Feminina Sub-17 conheceu sua primeira derrota na Copa do Mundo da categoria. Nesta sexta-feira (24/10), o time foi superado pela Itália por 4 x 3, em confronto válido pela fase de grupos. Apesar do revés, a equipe comandada por Rilany Silva garantiu vaga nas oitavas de final e enfrentará a China na próxima terça-feira (28/10).
As italianas seguem invictas na competição, com três vitórias em três partidas e 100% de aproveitamento, liderando o Grupo A.
Time vai enfrentar a China nas oitavas de final
O Brasil marcou duas vezes com Gio Waksman
Seleção Brasileira tem um dos melhores ataques da competição
A partida começou com domínio europeu. Logo aos cinco minutos, Giulia Galli aproveitou erro da defesa brasileira e abriu o placar. Antes do intervalo, Caterina Venturelli ampliou em um belo chute de fora da área.
O Brasil reagiu ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, Gio Waksman, do Botafogo, marcou e reduziu a vantagem italiana.
No início da etapa final, Sofia Verrini fez o terceiro da Itália, mas o Brasil voltou a pressionar e descontou novamente com Giovana Iseppe, aos 39 minutos. Pouco depois, Bedini marcou o quarto das europeias e recolocou o time com dois gols de vantagem.
Já nos acréscimos, Waksman balançou as redes mais uma vez, fechando o placar em 4 x 3. Apesar da reação, o tempo foi curto para buscar o empate.