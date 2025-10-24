24/10/2025
Universo POP
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”

Copa do Mundo Feminina Sub-17: Brasil perde, mas avança às oitavas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
copa-do-mundo-feminina-sub-17:-brasil-perde,-mas-avanca-as-oitavas

A Seleção Brasileira Feminina Sub-17 conheceu sua primeira derrota na Copa do Mundo da categoria. Nesta sexta-feira (24/10), o time foi superado pela Itália por 4 x 3, em confronto válido pela fase de grupos. Apesar do revés, a equipe comandada por Rilany Silva garantiu vaga nas oitavas de final e enfrentará a China na próxima terça-feira (28/10).

As italianas seguem invictas na competição, com três vitórias em três partidas e 100% de aproveitamento, liderando o Grupo A.

3 imagensO Brasil marcou duas vezes com Gio WaksmanSeleção Brasileira tem um dos melhores ataques da competiçãoFechar modal.1 de 3

Time vai enfrentar a China nas oitavas de final

Fábio Souza / CBF2 de 3

O Brasil marcou duas vezes com Gio Waksman

Fábio Souza / CBF3 de 3

Seleção Brasileira tem um dos melhores ataques da competição

Fábio Souza / CBF

Leia também

A partida começou com domínio europeu. Logo aos cinco minutos, Giulia Galli aproveitou erro da defesa brasileira e abriu o placar. Antes do intervalo, Caterina Venturelli ampliou em um belo chute de fora da área.

O Brasil reagiu ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, Gio Waksman, do Botafogo, marcou e reduziu a vantagem italiana.

No início da etapa final, Sofia Verrini fez o terceiro da Itália, mas o Brasil voltou a pressionar e descontou novamente com Giovana Iseppe, aos 39 minutos. Pouco depois, Bedini marcou o quarto das europeias e recolocou o time com dois gols de vantagem.

Já nos acréscimos, Waksman balançou as redes mais uma vez, fechando o placar em 4 x 3. Apesar da reação, o tempo foi curto para buscar o empate.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost