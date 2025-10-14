14/10/2025
Copa Rei Pelé tem continuidade no Estádio Cruzeirão com premiação de R$ 15 mil em Cruzeiro do Sul

A 3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé tem continuidade no Estádio O Cruzeirão e o público segue prestigiando a competição. Nesta terça-feira, 14, haverá a continuidade da Copa com o jogo entre Internacional e América do Deracre, a partir das 18h30.

Nesta segunda-feira, 13, na primeira partida, o time Estrela do Acre, da Vila São Pedro, venceu o Moto Taxi por 1×0. No segundo jogo a equipe do Atlético Mutirão venceu por 2 a 1 a equipe do PSV, da Vila Lagoinha.

A 3ª edição da competição de Futebol Master Rei Pelé, é voltada para atletas com idade superior a 40 anos de idade. A atual edição conta com a participação de 19 equipes, incluindo 6 times da zona rural do município e terá uma premiação de cerca de R$ 15 mil.

Gilvan Ferreira, Diretor de Esportes e Lazer de Cruzeiro do Sul destacou a importância da competição para grandes jogadores que atuaram no município.
“Os jogadores se sentem prestigiados e são grandes jogos que estamos recebendo aqui no estádio O Cruzeirão. Nossa Copa Rei Pelé tem uma estimativa de premiação de R$ 15 mil com participação de 19 equipes brigando pelo título. Nosso Prefeito Zequinha Lima está de parabéns por valorizar o futebol em todas categorias”,concluiu.

