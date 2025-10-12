12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Copa Santa Catarina: assista Avaí x Figueirense ao vivo no YouTube

Escrito por Metrópoles
copa-santa-catarina:-assista-avai-x-figueirense-ao-vivo-no-youtube

O Metrópoles Esportes transmitirá ao vivo e com imagens, pelo YouTube, a partida entre Avaí e Figueirense pela Copa Santa Catarina 2025. As equipes entram em campo neste domingo (12/10), às 15h, horário de Brasília.

Acompanhe Avaí e Figueirense pela sexta rodada:

Confira os jogos da sexta e última rodada da Copa Santa Catarina 2025:

Domingo (12/10):
15h – Avaí x Figueirense (transmissão Metrópoles Esportes)
15h – Marcílio Dias x Barra

Segunda (13/10):
19h30 – Carlos Renaux x Nação Esportes
19h30 – Joinville x Blumenau (transmissão Metrópoles Esportes)

Terça (14/10):
15h – Criciúma x Caravaggio
15h – Tubarão x Camboriú

Quarta (15/10):
20h – Chapecoense x Concórdia
20h – Santa Catarina x Brusque (transmissão Metrópoles Esportes)

