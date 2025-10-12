Copa Santa Catarina: assista Avaí x Figueirense ao vivo no YouTube

O Metrópoles Esportes transmitirá ao vivo e com imagens, pelo YouTube, a partida entre Avaí e Figueirense pela Copa Santa Catarina 2025. As equipes entram em campo neste domingo (12/10), às 15h, horário de Brasília.
Acompanhe Avaí e Figueirense pela sexta rodada:
Confira os jogos da sexta e última rodada da Copa Santa Catarina 2025:
Domingo (12/10):
15h – Avaí x Figueirense (transmissão Metrópoles Esportes)
15h – Marcílio Dias x Barra
Segunda (13/10):
19h30 – Carlos Renaux x Nação Esportes
19h30 – Joinville x Blumenau (transmissão Metrópoles Esportes)
Terça (14/10):
15h – Criciúma x Caravaggio
15h – Tubarão x Camboriú
Quarta (15/10):
20h – Chapecoense x Concórdia
20h – Santa Catarina x Brusque (transmissão Metrópoles Esportes)