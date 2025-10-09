copa-santa-catarina-define-classificados-para-as-quartas-nesta-semana

A disputa da última rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina começa a partir deste domingo (12/10). As 16 equipes vão em busca das oito vagas nas quartas de final da competição. O Metrópoles transmite três jogos nesta rodada, ao vivo e de graça, pelo canal de esportes do portal no YouTube.
Confira os jogos da sexta e última rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina:
Domingo (12/10):
15h – Avaí x Figueirense (transmissão Metrópoles Esportes)
15h – Marcílio Dias x Barra
Segunda (13/10):
19h30 – Carlos Renaux x Nação Esportes
19h30 – Joinville x Blumenau (transmissão Metrópoles Esportes)
Terça (14/10):
15h – Criciúma x Caravaggio
15h – Tubarão x Camboriú
Quarta (15/10):
20h – Chapecoense x Concórdia
20h – Santa Catarina x Brusque (transmissão Metrópoles Esportes)
Os dois finalistas concorrem a uma vaga na Copa do Brasil e no Brasileirão Série D 2026. Quem for o campeão terá a preferência de escolher qual competição nacional disputará no ano que vem.
Até o momento, cinco equipes garantiram a vaga nas quartas de final: Avaí, Blumenau, Criciúma, Marcílio Dias e Santa Catarina. Outras três vagas serão definidas nesta rodada.
Na chave A, Figueirense, com 13 pontos, e Marcílio Dias, com dez, estão classificados. Barra e Avaí, com três pontos cada, não possuem mais chance.
Na chave B, o único classificado é o Santa Catarina, com 13 pontos. Chapecoense, com seis, Brusque, com cinco, e Concórdia, com três, seguem na disputa pela segunda vaga.
Já na chave C, o Blumenau está garantido na sequência da competição, com 13 pontos. Joinville, com sete, e Carlos Renaux, com cinco, brigam pela última vaga. O Nação Esportes, com apenas dois, não tem mais chance de se classificar.
Fechando os grupos, na chave D, quem segue na disputa é o Criciúma, que tem 11 pontos. Caravaggio, com seis, e Camboriú e Tubarão, com cinco cada, jogam pela segunda vaga.
Copa Santa Catarina
A transmissão da Copa Santa Catarina é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.
O grupo transmitiu os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa das Nações de Futsal, a Copa Paulista e o Torneio Abertura NBB.