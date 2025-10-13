Copa Santa Catarina: Metrópoles transmite Joinville x Blumenau ao vivo

Nesta segunda-feira (13/10), mais duas equipes vão confirmar a vaga nas quartas de final da Copa Santa Catarina. O Metrópoles Esportes transmite, ao vivo e de graça, no YouTube do portal, o confronto entre Joinville e Blumenau, a partir das 19h15, direto da Arena Joinville, em Joinville-SC.
Assista ao jogo:
Neste domingo (12/10), Marcílio Dias e Figueirense foram os primeiros times a garantir as vagas nas quartas de final. O marinheiro recebeu o Barra no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí-SC, e goleou por 6 x 0.
Já no clássico estadual, entre Avaí e Figueirense, que teve transmissão do Metrópoles Esportes, o placar ficou em 1 x 1 no estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC.
Além de Joinville e Blumenau, outro confronto da chave B acontece no mesmo horário, entre Carlos Renaux e Nação Esportes, no estádio Augusto Bauer, em Brusque-SC.
Copa Santa Catarina no Metropoles Esportes
A transmissão da Copa Santa Catarina 2025 é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.
O grupo transmitiu o Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube do Metrópoles Esportes, além de eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa das Nações de Futsal, a Copa Paulista e o Torneio Abertura NBB.