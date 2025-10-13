13/10/2025
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Copa Santa Catarina: Metrópoles transmite Joinville x Blumenau ao vivo

Escrito por Metrópoles
copa-santa-catarina:-metropoles-transmite-joinville-x-blumenau-ao-vivo

Nesta segunda-feira (13/10), mais duas equipes vão confirmar a vaga nas quartas de final da Copa Santa Catarina. O Metrópoles Esportes transmite, ao vivo e de graça, no YouTube do portal, o confronto entre Joinville e Blumenau, a partir das 19h15, direto da Arena Joinville, em Joinville-SC.

Assista ao jogo:

Neste domingo (12/10), Marcílio Dias e Figueirense foram os primeiros times a garantir as vagas nas quartas de final. O marinheiro recebeu o Barra no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí-SC, e goleou por 6 x 0.

Já no clássico estadual, entre Avaí e Figueirense, que teve transmissão do Metrópoles Esportes, o placar ficou em 1 x 1 no estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC.

Além de Joinville e Blumenau, outro confronto da chave B acontece no mesmo horário, entre Carlos Renaux e Nação Esportes, no estádio Augusto Bauer, em Brusque-SC.

Copa Santa Catarina no Metropoles Esportes

A transmissão da Copa Santa Catarina 2025 é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles SportsMetrópoles Music e Metrópoles Endurance.

O grupo transmitiu o Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube do Metrópoles Esportes, além de eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa das Nações de Futsal, a Copa Paulista e o Torneio Abertura NBB.

ContilNet Notícias

