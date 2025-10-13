13/10/2025
Copa Santa Catarina: veja Joinville x Blumenau ao vivo no YouTube

O Metrópoles Esportes transmitirá ao vivo e com imagens, pelo YouTube, a partida entre Joinville e Blumenau pela Copa Santa Catarina 2025. As equipes entram em campo nesta segunda-feira (13/10), às 19h30, horário de Brasília.

Acompanhe Joinville x Blumenau pela sexta rodada:

Confira os jogos da sexta e última rodada da Copa Santa Catarina 2025:

Domingo (12/10):
15h – Avaí x Figueirense (transmissão Metrópoles Esportes)
15h – Marcílio Dias x Barra

Segunda (13/10):
19h30 – Carlos Renaux x Nação Esportes
19h30 – Joinville x Blumenau (transmissão Metrópoles Esportes)

Terça (14/10):
15h – Criciúma x Caravaggio
15h – Tubarão x Camboriú

Quarta (15/10):
20h – Chapecoense x Concórdia
20h – Santa Catarina x Brusque (transmissão Metrópoles Esportes)

