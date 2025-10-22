Copa Sul-Americana: Sampaoli elogia atuação do Galo no segundo tempo

O Atlético-MG empatou em 1 x 1 com o Independiente del Valle, nesta terça-feira (21/10), no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Após o confronto, o técnico do Galo, Jorge Sampaoli, elogiou a atuação de sua equipe na segunda etapa e disse que o time poderia ter vencido a partida.

“Muito difícil jogar aqui. A exigência de um campo, onde a equipe normalmente ganha sempre aqui, nesta cidade. E a altura e um monte de condições que tem uma semifinal. Eu acredito que o jogo do primeiro tempo foi equilibrado, sem muitas ações da nossa parte, nos faltou um pouco de jogo. Mas, no segundo tempo, o time jogou melhor, teve muitas chances claras para empatar muito antes, inclusive, no final, podia ter virado”, disse o comandante.

O treinador ainda comentou sobre Hulk. Na última segunda-feira (20/10), o Atlético-MG desmentiu rumores de saída do atacante e reforçou a idolatria do jogador. Sampaoli também valorizou o atleta e se disse feliz pela atuação no jogo.

“Para gente é muito importante recuperar o nível de Hulk, porque como você disse, ele é um ídolo do clube, um jogador que deu muitas coisas para o clube. Eu me sinto muito feliz, ele fez a jogada do empate. Nós esperamos sempre o melhor rendimento dele, seguramente, isso (jogada) dará impulso, mais segurança e vai ajudar a nossa equipe”, finalizou o técnico.

O Atlético-MG volta a campo no sábado (25/10), às 16h, contra o Ceará, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.