10/10/2025
Universo POP
Copacabana Palace entra na onda de internautas e emite nota sobre morte de Odete Roitman

Escrito por Portal Leo Dias
Se tem um assunto que inundou a internet nos últimos dias foi a morte de Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch em “Vale Tudo”. A Globo exibiu o assassinato da icônica vilã na última segunda (6/10) e a cena logo viralizou. Na novela, a tragédia aconteceu dentro de um quarto do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Com a repercussão, o hotel entrou na onda dos internautas e emitiu uma nota fictícia para dizer que está colaborando para solucionar o caso.

O comunicado divulgado pelo hotel nas redes sociais, nesta sexta (10/10), dá continuidade a uma brincadeira iniciada pelos fãs da novela. No dia em que Odete morreu, internautas correram para o Instagram do Copacabana Palace para avisar o que havia acontecido e cobrar providências. Com bom humor, parte do público enviou mensagens do tipo: “Cadê a segurança do hotel, meu Deus? O povo tudo entrando armado pra matar Odete!”; e “amigos, vocês vão ter que soltar uma nota amanhã”.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @deborablochoficial
Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch em “Vale Tudo”, morreu no Copacabana Palace, no RJCrédito: Reprodução Instagram @deborablochoficial
Crédito: Reprodução Instagram @deborablochoficial
Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch em “Vale Tudo”, morreu no Copacabana Palace, no RJCrédito: Reprodução Instagram @deborablochoficial
Crédito: Reprodução Instagram @deborablochoficial
Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch em “Vale Tudo”, morreu no Copacabana Palace, no RJCrédito: Reprodução Instagram @deborablochoficial
Crédito: Reprodução Instagram @belmondcopacabanapalace
Comunicado fictício emitido pela equipe do hotel Copacabana Palace sobre a morte de Odete RoitmanCrédito: Reprodução Instagram @belmondcopacabanapalace

E a equipe do hotel se posicionou! Confira a íntegra da nota oficial (e fictícia):

“Prezados fãs de ‘Vale Tudo’, gostaríamos de informar que (de maneira puramente fictícia) uma de nossas ilustres hóspedes, Sra. Odete Roitman, foi ‘retirada de cena’ em seu quarto, a nada fictícia suíte 604, uma das mais luxuosas do Brasil. Reforçamos que estamos colaborando com a polícia fictícia e oferecendo todo o apoio necessário à investigação (igualmente fictícia). Agradecemos a preocupação dos fãs de ‘Vale Tudo’ e informamos que todos os hóspedes reais estão muito bem, desfrutando do serviço exemplar de sempre”.

“Vale Tudo”, remake da versão de 1988, chegará ao fim em 17 de outubro. Na trama original, a personagem Leila (Cássia Kis) foi a assassina de Odete (Beatriz Segall). No folhetim escrito por Manuela Dias, vários são os suspeitos, mas o responsável pela morte ainda não foi revelado.

