Copacabana Palace se pronuncia sobre polêmica morte de Odete Roitman

Desde a morte de Odete Roitman em Vale Tudo, as redes sociais estão recheadas de publicações sobre a grande reviravolta da novela. Teorias, vazamentos e, claro, memes passaram a ser postados diariamente sobre o tema, e até entidades governamentais e privadas entraram na brincadeira dos internautas.

Nesta sexta-feira (10/10), o Copacabana Palace foi mais um que realmente tratou com “seriedade” os acontecimentos do folhetim. Em uma nota publicada nas redes sociais, o hotel do Rio de Janeiro se pronunciou após a “falha de segurança” que permitiu que a magnata carioca fosse assassinada.

“Gostaríamos de informar que (de maneira puramente fictícia) uma de nossas ilustres hóspedes, Sra. Odete Roitman, foi “retirada de cena” em seu quarto, a nada fictícia Suite 604, uma das mais luxuosas do Brasil. Reforçamos que estamos colaborando com a polícia fictícia e oferecendo todo o apoio necessário à investigação (igualmente fictícia)”, brincou a equipe de marketing.

A publicação foi uma resposta aos vários comentários “indignados” pelo hotel que já abrigou estrelas como Lady Gaga pudesse ter deixado que a vilã morresse de uma forma tão performática.

“Hotel sem segurança nenhuma, a gente não pode nem ir na piscina que está na mira”, escreveu um internauta. “Gente, a maior concentração de armas desse Rio está nesse hotel”, brincou outro.

A diária paga pela personagem de Débora Bloch realmente justifica tanta indignação. A suíte signature 604 é uma das mais caras do empreendimento, com uma “singela” diária de R$ 40 mil.

