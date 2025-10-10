Copacabana Palace se pronuncia sobre polêmica morte de Odete Roitman

Desde a morte de Odete Roitman em Vale Tudo, as redes sociais estão recheadas de publicações sobre a grande reviravolta da novela. Teorias, vazamentos e, claro, memes passaram a ser postados diariamente sobre o tema, e até entidades governamentais e privadas entraram na brincadeira dos internautas.

Nesta sexta-feira (10/10), o Copacabana Palace foi mais um que realmente tratou com “seriedade” os acontecimentos do folhetim. Em uma nota publicada nas redes sociais, o hotel do Rio de Janeiro se pronunciou após a “falha de segurança” que permitiu que a magnata carioca fosse assassinada.

Leia também

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Debora Bloch caracterizada como Odete Roitman, de Vale Tudo

Reprodução/TV Globo 2 de 6

Reprodução/Redes Sociais e Divulgação 3 de 6

Chegou o dia: veja morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Reprodução/Globo 4 de 6

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo

Globo/ Fábio Rocha 5 de 6

Odete Roitman durante o assassinato em Vale Tudo

Reprodução/TV Globo 6 de 6

Débora Bloch interpreta Odete Roitman em Vale Tudo

Reprodução

odete roitman copacabana palace

“Gostaríamos de informar que (de maneira puramente fictícia) uma de nossas ilustres hóspedes, Sra. Odete Roitman, foi “retirada de cena” em seu quarto, a nada fictícia Suite 604, uma das mais luxuosas do Brasil. Reforçamos que estamos colaborando com a polícia fictícia e oferecendo todo o apoio necessário à investigação (igualmente fictícia)”, brincou a equipe de marketing.

A publicação foi uma resposta aos vários comentários “indignados” pelo hotel que já abrigou estrelas como Lady Gaga pudesse ter deixado que a vilã morresse de uma forma tão performática.

“Hotel sem segurança nenhuma, a gente não pode nem ir na piscina que está na mira”, escreveu um internauta. “Gente, a maior concentração de armas desse Rio está nesse hotel”, brincou outro.

A diária paga pela personagem de Débora Bloch realmente justifica tanta indignação. A suíte signature 604 é uma das mais caras do empreendimento, com uma “singela” diária de R$ 40 mil.