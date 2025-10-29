“Cópia”: Internautas reagem à semelhança da filha de Maíra Cardi com Thiago Nigro

29/10/2025
Eloáh já chegou encantando a todos! Nesta quarta-feira (29/10), Maíra Cardi compartilhou cliques de um momento fofo entre a filha recém-nascida e a irmã mais velha, Sophia. Apesar da cumplicidade entre as herdeiras chamar atenção, outro detalhe roubou a cena: a semelhança física da pequena com o pai, Thiago Nigro, que gerou inúmeros comentários.

Em seu perfil no Instagram, Maíra compartilhou uma foto fofíssima de Sophia segurando a irmã mais nova, Eloáh, no colo, seguida de um clique com foco no rostinho da recém-nascida: “Acordamos assim obrigada Deus por me surpreender a cada dia com tanto amor! Faltou o irmão Lucas nessa foto”, a influenciadora celebrou a família.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@mairacardi
Filha de Maíra Cardi e Thiago NigroFoto/Instagram/@mairacardi
Foto/Instagram/@mairacardi
Filha de Maíra Cardi e Thiago NigroFoto/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi
Reprodução/Instagram/@mairacardi
Nasce, Eloah, filha de Maíra Cardi com Thiago NigroReprodução/Instagram/@mairacardi

Mas os comentários não demoraram a chegar, e a semelhança da pequena com o pai, Thiago Nigro, foi o destaque. Entre as mensagens, fãs comentaram: “Gente, você pariu uma Thiaguinhaaa hahaha Linda demais”, “Lindas, ela é muito parecida com o Tiago”, “Geeeente, essa criança é a cara do Tiago!”, “Que lindas!!!, “A cópia do papai” e “Pariu o marido, muito legal”.

Eloáh chegou ao mundo no último domingo, (26/10). Logo após o nascimento, a bebê precisou ser encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido ao rosto arroxeado e dificuldade para respirar. Pouco tempo depois, a pequena recebeu alta da UTI e já está no quarto, acompanhada pelos pais e pelos irmãos.

