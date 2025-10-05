05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Coração de gelo: 4 signos que superam términos mais rápido

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
coracao-de-gelo:-4-signos-que-superam-terminos-mais-rapido

Como diria Miley Cyrus, “Eu posso comprar flores para mim mesma”. A rapidez com que alguém supera uma separação pode depender de uma variedade de fatores, como a duração do relacionamento, a intensidade da conexão emocional e as circunstâncias do término.

Leia também

No entanto, algumas características dos signos do zodíaco podem influenciar a maneira como eles lidam com a dor da separação, e alguns deles podem passar pelo processo de cura emocional mais rapidamente.

Signos que superam uma separação mais rápido

Áries
Áries é um signo forte e independente que costuma lidar com os desafios de forma assertiva. Assim, sendo um dos signos que superam rápido, ele pode ser capaz de dar a volta por cima em uma separação rapidamente se conseguir se concentrar em seus objetivos e interesses pessoais.

✅ Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

Gêmeos
Gêmeos é um signo que gosta de conversar e de socializar e que ama estar com os amigos e os familiares. Assim, ele pode ser capaz de se recuperar rapidamente de uma separação se conseguir se manter ocupado e distraído.

 

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles. 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost