Coração de gelo: 4 signos que superam términos mais rápido

Como diria Miley Cyrus, “Eu posso comprar flores para mim mesma”. A rapidez com que alguém supera uma separação pode depender de uma variedade de fatores, como a duração do relacionamento, a intensidade da conexão emocional e as circunstâncias do término.

No entanto, algumas características dos signos do zodíaco podem influenciar a maneira como eles lidam com a dor da separação, e alguns deles podem passar pelo processo de cura emocional mais rapidamente.

Signos que superam uma separação mais rápido

Áries

Áries é um signo forte e independente que costuma lidar com os desafios de forma assertiva. Assim, sendo um dos signos que superam rápido, ele pode ser capaz de dar a volta por cima em uma separação rapidamente se conseguir se concentrar em seus objetivos e interesses pessoais.

Gêmeos

Gêmeos é um signo que gosta de conversar e de socializar e que ama estar com os amigos e os familiares. Assim, ele pode ser capaz de se recuperar rapidamente de uma separação se conseguir se manter ocupado e distraído.

