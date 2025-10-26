Coração partido: letreiro de boas-vindas de região do DF é destruído

O letreiro de boas-vindas ao Cruzeiro (DF) amanheceu destruído neste domingo (26/10). O cartão de visitas da região administrativa fica localizado na Avenida das Mangueiras, entre o Cruzeiro Novo e o Cruzeiro Velho.

O monumento trazia o nome da região administrativa acompanhado de um coração e ficava na interseção com a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

Veja:

Imagens do local mostram marcas de pneus e sinais de que um veículo teria invadido a área, destruindo a estrutura.

Segundo a Administração Regional, a suspeita, inicialmente, é de acidente de trânsito.

A administração fará o registro de ocorrência na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) por dano ao patrimônio público. Quem tiver informações, pode ajudar a esclarecer o caso pelo 197. O sigilo é garantido.